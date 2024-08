Manresa vibra al ritme de la "batxateta catalana" de Figa Flawas

Figa Flawas, el concert més esperat de la Festa Major de Manresa 2024 han fet ballar i cantar a milers de persones que es concentren al carrer Sallent. L'espectacle ha començat pocs minuts després de les 23.00 h, però el públic ja es feia notar des d'hores abans. Quan ha començat el concert, el carrer era ple fins al final, com també ho estaven els carrers adjacents. Es calcula que hi havia unes 10.000 persones.

Grans i petits han rebut amb forts aplaudiments la sortida del duet a l'escenari manresà. L'escollida per obrir ha estat la cançó 'Xocolatina', i no ha estat fins al final de l'espectacle que els de Valls han interpretat les seves dues cançons més aclamades: La Marina Sta Morena i Que no s'acabi, un tema que lliga perfectament amb la Festa Major de Manresa perquè parla del sentiment nostàlgic típic de finals d'estiu.

El duet ha ofert un xou al seu pur estil, completament desacomplexat i amb moments molt inesperats. A banda de l'entrada a través d'un frigorífic, els de Valls han dut a l'escenari una taula de pícnic amb uns talls de síndria que alguns afortunats de les primeres files han pogut tastar mentre gaudien d'un dels èxits de l'estiu, Mussegu.

El cos de ball format per quatre membres ha completat de forma molt orgànica l'espectacle, enfocat sobretot a un públic jove. Pep Velasco i Xavier Cartanyà han sabut moure's entre els ritmes llatins i estiuencs que han fet suar el públic amb cançons com La Salsa fins a la nostàlgia que evoquen els primers temes del duet com La tabarra, que pertany al seu àlbum Joves tendres, que va veure la llum el 2022.

Un dels moments més apoteòsics de la vetllada ha estat quan han interpretat Diabla, una col·laboració amb Muskaa (que oferirà un concert demà al mateix emplaçament que el d'aquesta nit dels Figa Flawas, a 2/4 de 12 de la nit) que ha pujat l'energia del públic fins a un nivell estratosfèric,

L'audiència de Manresa ha marxat del planeta amb el primer bis de la nit, Xtratarrestres. Ha arribat després de La Marina Sta Morena en un moment en què els fans dels de Valls no estaven disposats a marxar sense escoltar un dels darrers himnes del duet.

La tendresa també ha tingut el seu lloc reservat al show de Figa Flawas, ha estat reservat a moments molt puntuals. Per exemple quan han cantat directament a l'Arlet, l'Aleix i al seu grup d'amigues un tros de la cançó Aurora perquè el vocalista s'havia fixat en la pancarta que duien aquestes adolescents de Sant Vicenç de Castellet i Castellbell. Per reservar-se el lloc a primera fila, han anat al carrer Sallent a les 9 del vespre i fins i tot han sopat allà drets per no perdre's cap detall del que és avui dia un dels seus grups musicals de referència.