La mort, focus de la 33a edició de les descobertes de la festa major

La mort, tard o d’hora acabarà per atrapar a tothom, sense tenir en compte el seu poder o els seus coneixements. És la primera lectura que s’extreu de la 33a descoberta artística que va presentar-se avui a la tarda al Museu del Barroc de Catalunya. Davant d’un grup d’una vintena de persones, s'han explicat dues peces artístiques, part del que havia estat un novenari d’ànimes o dit d’una altra forma, un teló o retaule de les ànimes.

La doctora en Història de l’Art, Maria Garganté ha estat l’encarregada d’exposar al públic la procedència i la rellevància del conjunt pictòric. Es tracta de dues peces que tenen la mort com a indiscutible protagonista. En una s’hi pot veure un rei amb un esquelet i en l’altra, un altre esquelet, en aquest cas amb un personatge que representa un metge de l’època.

Segons Garganté, aquestes peces artístiques se solien col·locar en els altars majors de les esglésies. «Es desplegaven com a elements decoratius efímers per assenyalar el moment en què hi ha el costum d’honrar la mort, que en la nostra cultura i religió sol ser els dies que envolten Tots Sants». Per ella, «la iconografia de les dues peces és molt representativa perquè en la del rei ens vol dir que és igual el poder que tingui algú, perquè la mort sempre els atrapa i en la del metge, el mateix però amb els coneixements científics».

Respecte a aquest últim punt, Garganté ha apuntat que el metge està sobre de llibres científics molt reconeguts de l’època, fet que representa que «la dialèctica entre la fe i la ciència no sempre ha anat de la mà». Va detallar que el costum de decorar els espais de culte amb novenaris de la mort va intensificar-se després del 1563, any en què es va signar el decret sobre l’existència del purgatori. En aquella època, «la mort era molt present en la vida quotidiana».

En aquesta presentació de la 33a edició de les descobertes també hi ha participat la regidora de Cultura, Tània Infante; el director del Museu del Barroc, Francesc Vilà i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. El batlle de la capital del Bages ha subratllat la història de l’edifici i del Museu: «Aquest any mostrem les peces que normalment no estan exposades en un museu completament renovat». També va presumir de les xifres de visitants, «8.000 persones des que vam inaugurar, un 60% de les quals eren de fora de Manresa i el 40% de fora de la comarca».

Ha clos l’acte assenyalant la feina que encara queda per fer. Ha dit que «abans que acabi l’any podrem injectar un milió d’euros per poder fer unes oficines i un fons documental que estigui a l’altura d’un museu del Barroc que és referència a tot el país».

