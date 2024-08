El pregoner de la festa major anima Manresa a liderar un nou renaixement del català

El pregoner de la festa major, el filòleg Jordi Badia i Pujol, ha fet una aferrissada defensa del català, avui una llengua amenaçada ha dit, al pregó que ha pronunciat aquest dissabte al migdia al saló de plens de l’Ajuntament, i ha animat Manresa a donar el tomb per tornar a fer reeixir el català.

Al mateix temps ha volgut homenatjar totes aquelles persones que van lluitar per preservar la llengua del 1939 fins després de la mort de Franco i que, jugant-s’hi la pell, van fer una mena de cadena per conservar el coneixement del català. Al pregó, Badia ha parlat poc d’ell i molt d’altra gent. Especialment del seu germà mor el 2021: el filòleg, professor, activista social i polític que va ser alcalde de Callús, Joan Badia i Pujol. Un callussenc molt manresà, ha dit d’ell.

La sala de plens de l’Ajuntament de Manresa s’ha mudat un any més per acollir l’acte institucional del pregó de la festa major. Una festa major que en aquesta oportunitat s’ha proposat donar relleu al català. D’aquí que un filòleg com Jordi Badia hagi estat escollit pregoner. A l'acte hi han assistit exalaldea, diputats al Parlament i alcaldes de la comarca.

Apassionat dels mots

D’entrada ha advertit que el seu terreny de joc no és la sociolingüística, sinó la filologia estricta, «un camp força bandejat, ara mateix». I aquí és quan ha parlat d’ell. Ha confessat que l’apassiona estudiar les paraules, i també «comprovar que cada indret cada comarca, cada àrea geogràfica ha anat creant recursos propis». Com els manresanismes. N’ha donat exemples: els testos als prestatges es converteixen en torretes a les postades, i «les coses que ens cauen no les recollim: les pleguem». O «quan per allà baix floreixen roselles, aquí esclaten els pipiripips. El públic els ha rebut amb un somriure còmplice, mentre Badia ha citat la tasca de Jaume Puig per recollir aquestes expressions.

Ha continuat dient que un dels seus camps d’estudi són els mots que no tenen traducció com «seny i rauxa», un «tu rai» o el «Déu n’hi do». Per què l’interessen?. «Perquè parlen de la nostra manera de ser. Una llengua no és simplement un codi de comunicació», amb la qual cosa si es perd, es perd «la nostra manera de veure el món, d’interpretar-lo, de ser-hi».

Defensors de la llengua

A partir d’aquí ha deixat de parlar d’ell perquè «aquest pregó dedicat a la llengua l’hauria hagut de pronunciar el meu germà Joan». Per moltes raons, ha argumentat. La primera perquè tot i néixer a Callús, era molt manresà. «Un manresà de cap a peus».

Ha enllaçat records del seu germà amb els del mestre de català Josep Ruaix Vinyet, de Moià que era present a l’acte, i a partir d’aquí, amb aquella «gent lluitadora que va enllaçar l’obra de Pompeu Fabra i la Generalitat republicana amb la feina dels anys vuitanta, quan finalment la llengua va entrar amb normalitat a les escoles, instituts, universitats». Va citar «la figura cabdal» de Josep Camprubí i Casas, i tirant més enrere Josep Torra i Ferrer, Àngel Servet i Martí, Josep Pons o Josep Calmet i Safont.

Una llengua amenaçada

Han passat els temps que «arrelar a Catalunya volia dir parlar el català», ha alertat a continuació Badia. «Admetent que no viu una persecució com la del franquisme, avui el català és una llengua amenaçada, una llengua en perill». Ha citat l’estudi del manresà Joan Maria Serra, que afirma que a Manresa el català «ha deixat de ser la llengua majoritària als carrers i als patis d’escoles i instituts».

Així mateix, ha recordat la lingüista Carme Junyent i la seva cèlebre frase «que repeteixo sempre com una divisa: si nosaltres no ho volem, la llengua no ens la poden prendre». Així, doncs, «tothom hi ha de posar el coll», ha afirmat. Els governs, els ajuntaments i també els ciutadans «normals i corrents. Hem de fer una cosa molt fàcil i difícil alhora: parlar sempre en català amb tothom».

Ha dedicat un espai a parlar de la importància de la literatura, on ha citat «el lluitador indefallent per la llengua, Jordi Estrada», col·laborador de Regió7.

Reflexió final

Ha acabat la seva reflexió en format pregó dient que «hem parlat de la llengua en molts vessants. Hem vist la llengua menuda, la del carrer, de la ciutat o la comarca; i la llengua gran, que és la veu de la nació i que s’ha sabut preservar i expandir. Hem vist una llengua en perill, però també digna i amb vigor per encarar el futur. L’hora és greu, i la solució és a les nostres mans». Abans de desitjar una bona festa major ha fet un últim prec: que el tomb que necessita el català per a reeixir comenci a Manresa.

Badia amb la seva família, un cop ha pronunciat el pregó / MIREIA ARSO

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha acceptat el repte de liderar la defensa del català. «Assumim la feina, però no ho podem fer sols», ha dit. «Un país i una ciutat diversa no és incompatible amb la llegua pròpia». També ha tingut un record per Joan Badia, i ha reclamat a la Generalitat que adapti la normativa perquè la celebració de les festes populars no perillin. Ho ha dit en referència als problemes que té l’Alternativa, amenaçada per un grup de veïns de can Jorba.