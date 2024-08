Qui són els Figa Flawas, el duo viral que actuarà dissabte per la Festa Major de Manresa?

Bon rotllo, música urbana amb una barreja de gèneres com el reggaeton i la bachata i una proposta més que identitària han portat els Figa Flawas a ser un dels grups catalans més populars i que actuarà el dissabte 31 d'agost a les 23 hores al carrer Sallent de Manresa en el marc de la Festa Major. Pep Velasco (1998) i Xavier Cartanyà (1997) són dos joves originaris de Valls que van començar la seva carrera musical l'estiu del 2020 i que es troben en un moment immillorable amb "La Marina sta morena", el seu darrer hit, en el Top50 de cançons més escoltades de Spotify a Espanya.

L'estiu passat ho van petar The Tyets, que van iniciar la consolidació de músics emergents i que apostaven per la música urbana en català. De mica en mica, s'han anat introduint nous artistes en el panorama musical com la Julieta, la Mushkaa i els Figa Flawas. I aquest estiu n'ha estat la prova: nombrosos concerts, festivals i festes majors han inclòs algun d'aquests noms en el seu cartell.

Orígens

Dos amics d'institut que feien música, Velasco amb la veu i Cartanyà posant la base, l'estiu de 2022 van treure el seu primer senzill "100graus" i l'any següent ja van actuar a la Festa Major de Valls, la seva ciutat d'origen. Durant el maig de 2022 va sortir a la llum el primer disc del duet "Joves tendres", amb èxits com "Xuculatina" o "La Tabarra". Aquest mateix any van ser guardonats amb el Premi Sona9 de la revista Enderrock. Aprofitant l'embranzida, mesos després van sortir les col·laboracions "Secret" i "Diabla" amb Julieta i Mushkaa, respectivament.

Amb una projecció evident, aquest estiu ha estat brillant pel grup, que cada cançó que llança es converteix en un èxit. "Mussegu", "Aurora", "Solucions i no problemes", "Que no s'acabi" i "4 Kissus" són una mostra del potencial que tenen i totes han estat incloses en el seu darrer àlbum "La calçotada", que s'ha escoltat per nombrosos escenaris d'arreu de Catalunya.

Més enllà de col·laborar amb artistes emergents, Figa Flawas també ha treballat amb grups consagrats dins de la indústria musical catalana com ara les Oques Grasses amb "Toca", els Catarres amb la nova versió de "Jenifer" i Lluís Gavaldà, dels Pets, amb "Xalalà".

"La Marina sta morena"

La que per molts s'ha convertit en la cançó de l'estiu i que narra una història d'amor fugaç a la costa daurada. El single va sortir publicat el 4 de juliol i ja s'ha convertit en una de les composicions més escoltades i virals del grup. Recentment, va aconseguir entrar en el TOP50 cançons més escoltades a Espanya de l'Spotify situant-se per davant del número 30. Una de les raons per les quals ha agafat tanta rellevància ha estat el trend viral de TikTok que acompanya la cançó amb una coreografia que s'ha popularitzat tant que els espectadors inclús la fan durant els concerts dels vallencs.