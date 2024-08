Tots els barris de Manresa se sumen a la queixa per aldarulls al carrer de Santa Llúcia

Durant aquest juliol i agost, la Policia Local de Manresa ha registrat un total de 24 avisos que han tingut lloc al carrer Santa Llúcia. Poc més de la meitat d’aquestes alertes (14) es deuen a queixes del veïnat per molèsties de soroll, i, en menys mesura, també han intervingut en casos d’auxili a persones (3), d’individus que produïen situacions d’inseguretat (3) o per problemes de circulació (2). A més, van registrar una baralla que va acabar amb una detenció i una falsa alarma per un intent d’ocupació.

La Policia Local, com afirmen fonts del consistori, emprèn un patrullatge planificat diari al carrer Santa Llúcia, tant amb agents en vehicle com a peu, tal com es fa a diferents punts de la ciutat.

Pel que fa als fets delinqüencials i relacionats amb la multireincidència, la Policia Local actua de manera conjunta amb agents de Mossos i la Policia Nacional, programant actuacions preventives com la que es va dur a terme aquest dimecres, que tenia la finalitat d’evitar casos de robatoris amb força.