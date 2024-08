Viladordis converteix el vermut de festa major en un punt de trobada de gent vinculada al barri

Viladordis recuperarà el tradicional vermut per la festa major amb la voluntat que es converteixi en un punt de trobada dels veïns, els qui hi viuen, però també els qui ja no hi viuen, però estan vinculats al barri.

La nova junta del Casal de Viladordis és qui organitza les festes, que se celebraran els dies 7, 8 i 9 de setembre. L’any passat ja se’n van fer càrrec i van donar un nou aire a la celebració que aquest any pretenen consolidar.

Les activitats culturals i recreatives començaran el dissabte a les 5 de la tarda amb la proposta Viladordis Express!. Es tracta d’un joc creat i dinamitzat per l’agrupament escolta La Salut, que escamparà tot de reptes pel barri que s’han de resoldre per equips el més ràpid possible. A les 9 del vespre hi haurà botifarrada popular. Posteriorment ball de festa major i en acabat, sessió de discoteca. El mateix dissabte a les 7 del vespre hi haurà repic de campanes d’inici de la Festa Major de Viladordis.

El vermut popular es durà a terme el diumenge a 2/4 de 2 del migdia a la seu del Casal de Viladordis. El format serà diferent d’anys anteriors, i s’ha pensat com l’esmentat punt de trobada de gent vinculada a Viladordis per, segons l’organització, «fer petar la xerrada una estona, posar-nos al dia i fer pinya». Durant el vermut es presentarà el nou logo del casal de Viladordis.

Abans, a les 12 del migdia, hi haurà missa a la parròquia de Viladordis, mentre que el dilluns 9 de setembre a les 11 se celebrarà una missa pels difunts.

Enguany hi ha hagut renovació de la junta del Casal de Viladordis. Un grup de gent del barri s’ha fet càrrec de l’entitat amb la voluntat de donar un impuls a la vida social del barri. La seva proposta és convertir l’edifici del casal del carrer de la Salut en un punt de trobada dels veïns, i potenciar l’activitat social i cultural que s’hi desenvolupa.

Actualment a Viladordis hi viuen unes 300 persones. El nucli urbà pertany a Manresa, però hi ha cases més aïllades algunes de les quals són a altres municipis com Sant Fruitós tot i que tenen més vinculació amb Viladordis.