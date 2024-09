Antoni Borràs Hosta, ornitòleg: «Als voltants del Port del Comte és el lloc del món amb més llucaretes»

Alumnes de l’institut Lacetània o de la Salle Manresa han constatat la seva passió per tot el que té a veure amb la natura i, de forma especial, pels ocells. Els seus coneixements de biologia van més enllà dels que explica qualsevol llibre de text. La seva vocació per investigar l’han convertit en una autoritat de l’ornitologia. Revistes científiques de relleu internacional publiquen les seves recerques. Antoni Borràs Hosta, que va néixer a Manresa el gener de 1952, és doctor en recursos naturals i medi ambient i catedràtic de biologia i geologia. Fa 50 anys que es va posar entre cella i cella conèixer molt millor les aus, sobretot la llucareta i els trencapinyes, que se les localitza en diferents zones d’alta muntanya de la península i del continent. Un hàbitat propici és al nord del Solsonès, Berguedà i Alt Urgell. El 1976, Borràs, va fer la seva primera publicació, a la revista del Museu de Zoologia, per parlar d’aus rapinyaires a la província de Barcelona. Ara, al cap de 48 anys, es preveu que es publiqui el seu darrer treball, d’interès a escala internacional, que detalla la resposta de la llucareta al canvi climàtic a les comarques prepirinenques. La conclusió no és especialment afalagadora perquè la reducció de pluges el mes de juny pot fer acabar amb aquesta espècie a aquestes comarques -les que concentren més individus del continent- en un període d’entre 50 i 75 anys. El biòleg manresà és un històric col·laborador del Museu de Ciències Naturals. A banda, va ser membre fundador del Grup Català d’Anellament, actualment Institut Català d’Ornitologia. És una persona extravertida, amant de la fotografia, la tecnologia i de mantenir viva la flama de l’amistat.

-Fa 50 anys que estudia la llucareta. Per què aquest és l’ocell?

Per casualitat. La primera vegada que la vaig veure va ser a Castellnou de Bages, a l’hivern. És una espècie de muntanya, que no li tocava ser-hi. Més endavant, quan vaig aprofundir en l’anellament científic, em vaig decidir a buscar-la i marcar-la per veure els seus moviments de nord a sud.

D’aficionat per aquest ocell a obtenir un doctorat centrat en el seu estudi.

Sí, vaig aprofundir en aquesta espècie i en la seva possible gestió, com conviure-hi en benefici de la pròpia llucareta i també dels humans. Els meus estudis sobre l’avifauna de muntanya van començar quan amb el grup Bages d’anellament ens traslladàvem en època reproductora a la zona del seu hàbitat, bàsicament a la muntanya del nord del Solsonès.

Què ens aporta als humans i a l’ecosistema un ocell d’aquestes característiques?

En ser un endemisme exclusiu de les muntanyes del centre i sud-oest d’Europa, i representar la nostra població la més rellevant del continent i del món, esdevé un important actiu ecològic i biogeogràfic que cal preservar. A part d’això, és una espècie que caracteritza molts dels boscos subalpins dels Pirineus. La seva adequada gestió i protecció fa que esdevingui una ‘espècie paraigües’, és a dir, fent això que beneficiï a totes les espècies que viuen en el seu hàbitat. A Europa central la població de llucaretes va de capa caiguda, en aquest cas, sobretot per canvis d’usos del sòl i per la desaparició de la ramaderia extensiva.

És una au que es pot reproduir fora del seu lloc habitual.

És un tret característic que es dona en la reproducció oportunista de la llucareta. Vol dir que ho pot fer fora de temps i del seu lloc habitual, com boscos de pinassa de la base de les muntanyes. Des del 1987 s’ha fet un seguiment continuat, amb un marcatge de control i recuperació que ens ha aportat una informació molt àmplia que s’ha utilitzat per conèixer aspectes vitals de la seva biologia i, per saber com està la seva població.

Ha fet seguiment de desenes de milers de llucaretes. Com ho fa? Quina logística?

Principalment, fem servir xarxes japoneses, fines i que no es veuen, que es col·loquen en abeuradors i menjadores naturals. Normalment, portem l’equipament propi dels anelladors, com alicates o anelles. Només les retenim el temps just per agafar les dades. L’única vegada que en vam tenir en captivitat més temps vas ser per estudiar el seu hematòcrit. Una part les vam situar a muntanya i la resta a la zona del pantà de Sant Ponç, en una zona força més baixa. Més endavant les vàrem intercanviar d’ubicació per veure el canvi en el seu hematòcrit.

Recorda els esportistes que volen fer créixer el percentatge de glòbuls vermells.

Sí, és aquest procés. Hem comprovat científicament que quan l’ocell el situem a muntanya guanya en hematòcrit perquè hi ha menys oxigen. Les llucaretes adultes i les expertes fan molt bé aquest procés d’adaptació.

El Port del Comte és un bon hàbitat...

Els atles específics marquen les zones on hi ha més densitat. Als voltants del Port del Comte és el lloc del món on es concentren més llucaretes. Des d’aquí s’ha repartit per la península. També és curiós que, segons estudis genètics en els quals hi hem participat, llucaretes d’aquestes comarques prepirinenques van ajudar a colonitzar aquesta espècie a Europa. Va ser després de la glaciació.

Un motiu de preocupació és la reducció del nombre de llucaretes.

Actualment, estem centrats en l’estudi del preocupant decreixement de la població de llucaretes. Gràcies a les dades recopilades al llarg dels anys podem fer una avaluació de supervivència relacionada amb variables meteorològiques. La disminució de llucaretes té més a veure amb la reducció de pluviometria que a la pujada de temperatures. Preocupa la manca de precipitacions el mes de juny. En haver-hi menys pluja, creixen menys les plantes i hi ha menys llavors per alimentar-les. La investigació és en curs de publicar-se en una revista internacional.

L’anellament no hauria de substituir-se per xips electrònics?

Tant de bo es pogués fer, però les dimensions petites de la llucareta no ho permeten, de moment. Els transmissors que els hi hauríem de posar pesen massa. Ja s’aconseguirà. Primer, esperem que en dos o tres anys, en podrem col·locar al trencapinyes.

Quan estudia els ocells també analitza la seva veu i el seu cant?

Una de les característiques dels ornitòlegs és que la majoria de registres dels ocells d’un lloc determinat és per audició, sigui per uns reclams característics o pel seu cant. L’acústica és molt important. Un dels entrebancs dels ornitòlegs de més edat és que no capten segons quines freqüències que disminueixen amb el pas dels anys. La llucareta es pot reconèixer bé per un reclam metàl·lic molt característic. És una forma de contacte entre individus de l’estol.

Al Prepirineu hi ha voltors i altres rapinyaires. Com conviuen amb aus més petites?

No hi ha cap problema en la convivència dels voltors amb les llucaretes, en absolut. El depredador d’una llucareta pot ser mamífer o tres rapinyaires: l’esparver, l’astor i el xoriguer. Aquesta àrea és molt interessant en espècies d’ocells de muntanya, des de l’àguila daurada al falcó pelegrí, passant pel trencalòs, l’aufrany... Altres aus són més petites i menys conegudes, com el pela-roques o el cercavores.

El Grup Bages d’Anellament és una entitat històrica dins l’ornitologia.

Fa 50 anys que vam fer el primer anellament, al Serrat de Castellnou de Bages. El nostre interès va créixer en el temps. Vam passar d’un treball més local a un més de muntanya. És un grup referent en ornitologia de muntanya. La nostra activitat d’anellament comença a primera hora del matí, a punta de dia. És una feina dura perquè les xarxes, que col·loquem a 2.000 o 2.200 metres d’altitud. Han d’estar parades quan surt el sol.

La passió pels ocells és innata?

Per part materna vaig tenir un avi, que malauradament no veig conèixer, i un tiet, que tenien una gran afició per la natura. De ben petit, ja em vaig comprar uns prismàtics.

Si parlem d’ocells, també ho hem de fer de les espècies invasores que han arribat.

La cotorreta argentina, o gris, esdevé un problema enorme. Hi ha un programa d’eliminació d’individus i de nius. També hi ha altre tipus de cotorra, abundant, la de Kramer, que viu en forats i no fa uns nius tan grans i perillosos. Els nostres ecosistemes pateixen davant d’espècies foranes com la vespa asiàtica i papallona del boix que causen greus estralls en moltes zones.

Per aquesta festa major de Manresa s’ha canviat d’ubicació d’un acte per preservar un niu de duc. És proporcionada la decisió?

Està molt bé. És un lloc de cria del duc que cal preservar. En una zona tranquil·la com el gorg dels Esparvers, si de cop hi hagués una hiperfreqüentació, hi hauria un problema. A les nostres muntanyes, per no controlar la presència d’humans, ha desaparegut el gall fer. La papallona Apol·lo també l’hem perdut a molts llocs, en aquest cas, per l’acció dels col·leccionistes que les han caçat.

Tothom té el que es mereix? No, tant per excés com per defecte. Millor qualitat i pitjor defecte. Perseverant/Autoexigent. Quant és un bon sou? El que et permet viure i fer allò que et motiva. Percep pressió estètica social? No. Un llibre especial per a vostè? L’origen de les espècies. Una obra d’art. Qualsevol de Txaikovski. En què és expert? En aprendre. Què s’hauria d’inventar? Una vacuna contra la prepotència, l’odi i la intolerància. Déu existeix? Depèn de l’espiritualitat de cadascú. Amb quin personatge soparia? Ajuntaria tres evolucionistes: Darwin, Loveluck i Margulis. Un mite eròtic. De jove, Teresa Gimpera. Acabi la frase. La vida és... El que passa mentre et distreus fent altres coses. La gent de natural és bona, dolenta o regular? Bona, mentre no es desperta el Mr. Hyde que tots portem a dins. Tres ingredients d’un paradís. Ocells, família i bons amics. Un lema per a la seva vida. Gaudeix i aprèn de la natura.

