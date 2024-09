La ballada de la imatgeria i la diada castellera de la Festa Major de Manresa, pendent del temps

Tots els actes previstos de la Festa Major de Manresa per aquest diumenge al matí es mantenen, i no serà fins a última hora, just abans de començar cadascuna de les activitats programades, quan es decidirà si finalment se celebren o no. La pluja ha fet la guitza des de primera hora del matí.

El que sí que s’ha suspès és el seguici de la festa major, quan les autoritats es dirigeixen de la plaça Major a la basílica de la Seu per assistir a missa, acompanyats dels elements de la imatgeria de la ciutat. Hi haurà seguici, però sense la imatgeria com els cavallets de Manresa, el Drac, la Víbria, la Mulassa, els nans, gegants, el lleó i l'àliga de Manresa.

Pel que fa a la ballada de la imatgeria que s’ha de celebrar cap a 1/4 d’1 del migdia a la plaça Major, un cop acabada la missa, no serà fins aquell moment que es decidirà si es tira endavant o no. Si no plou s’ha de valorar, també, si el terra moll pot comportar algun problema de seguretat per a la colla de geganters de Manresa.

El mateix passa amb la trobada castellera dels Tirallongues que s’ha de celebrar aquest migdia a la Plana de l’Om. No serà fins minuts abans quan es decidirà si es tira endavant o no.

Pel que fa a castell de focs, la pirotècnia està protegida, el mateix que els escenaris de la festa major com el del carrer Sallent, que està tapat, on aquest dissabte va actuar Figa Flawas davant milers de persones i aquest diumenge ho ha de fer Mushkaa.