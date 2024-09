Balladora en l'estrena de l'Hereu: «El retrobament per aquest aniversari és molt especial»

Vostè va ser en la inauguració de la figura de l’Hereu, com recorda aquell moment?

Jo en aquell moment portava el grup juvenil de l’Esbart, tenia dinou anys. Ho recordo com un moment molt especial per tota la colla i en especial pels joves i els nens.

Què suposa per a vostè poder viure aquest any el 50è aniversari de la figura?

El retrobament per aquest aniversari és molt especial. En aquell moment vam ballar sis parelles sota les directrius d’Antoni Navarro, que va ser el coreògraf del ball que vam fer, que després s’ha fet molt poques vegades. Amb motiu dels 50 anys d’aquest aniversari ens hem trobat sis o vuit membres de la colla amb l’Antoni tres cops, ha estat molt maco.

El ball el recordaven després de tant de temps?

Vam tenir la sort de trobar una pel·lícula que ens van enregistrar en aquell moment i veient les imatges sí que vas recordant els moviments.

És una dansa especial?

S’ha ballat molt poquetes vegades. Va haver-hi una temporada que els de l’esbart sí que la ballàvem, però sense l’Hereu, només el nostre trosset. Després es va tornar a fer el 2004 per celebrar els 30 anys de l’Hereu i em sembla que des de llavors no s’ha fet. Per això ha estat tan important trobar-nos per veure com era tot exactament. Ara el grup dels infants el porta l’Anna Navarro, que és la filla de l’Antoni Navarro, i va saber agafar les rendes de seguida.

Què sent un dia com avui?

Estic molt agraïda a tots els companys de l’Esbart perquè hem viscut moments molt bonics en tots aquests anys que hem passat junts. M’agrada molt veure com les noves generacions ens van prenent el relleu i s’asseguren que la tradició de les danses populars es mantingui viva a casa nostra.