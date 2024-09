Castell de focs de la Festa Major de Manresa: prop de quinze minuts mirant el cel

La Pirotècnia Tomás, amb la raó social a Benicarló (Castelló), signarà, per segon any consecutiu, el castell de focs de la Festa Major de Manresa. Segons han informat fonts de l’empresa, seran prop de quinze minuts per quedar embaladits mirant el cel amb la proposta Batec de Festa. La cita és aquest diumenge, 1 de setembre, a les 10 de la nit, al voltant del parc de l’Agulla.

Fonts de l’empresa han explicat a aquest diari que el dissenyador artístic i mestre pirotècnic Miguel Ángel Tomás Orti, amb més de trenta anys d’experiència, ha estat l’encarregat de dissenyar un «espectacle piromusical singular i exclusiu, anomenat Batec de Festa, que recull una composició plena de sensacions, d’originalitat, d’estructuració, de cadència en les fogonades i de modernitat, juntament amb una gran varietat cromàtica, per aconseguir una gran ocupació lumínica del cel». Remarquen que «la innovació, tant pel que fa al muntatge com a les noves tècniques digitals, a l’hora d’engegar els artificis pirotècnics, fa que s’aconsegueixi un ritme de llançament brillant i potent al compàs de temes musicals actuals catalans», que seran els protagonistes de la banda sonora que acompanyarà les figures.

4.550 unitats

Els artificis pirotècnics han estat dissenyats i fabricats «per a l’ocasió i, juntament amb les diferents zones de llançament, es duran a terme magnífiques pantalles aèries amb diferents posicions en alçada que culminaran amb un espectacle brillant i cridaner format per, aproximadament, 200 quilos, amb 4.550 unitats, i amb una durada aproximada de 15 minuts» per crear «un espectacle d’una gran bellesa».

Activitats a partir de les 6

Per a les famílies que vagin una estona abans al Parc de l’Agulla, entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre, hi haurà activitats per a la canalla amb l’Xtrem Race, amb una cursa d’obstacles per a infants a partir de sis anys, a càrrec de Mòbil Parc, que també hi muntarà un circuit d’aventura.

La principal novetat de l’edició d’aquest any de castell de focs és que s’estrenarà un servei de bus llançadora cada 30 minuts fins al Parc de l’Agulla per tal de facilitar la mobilitat i l’accés al piromusical. La primera sortida es farà a 3/4 de 6 de la tarda des del carrer d’Àngel Guimerà i, l’última expedició, a 3/4 de 10 de la nit. També hi haurà una parada a la plaça d’Espanya. Per la seva banda, la Línia 7 festiu de La Parada farà la darrera aturada al Parc de l’Agulla a les 18:20h. A partir d’aquesta hora, ja no es podrà pujar ni baixar en aquesta parada i, per accedir al parc en transport públic, caldrà fer ús del bus llançadora o bé baixar a les parades més properes, als carrers de l’Alcalde Prunés (al final de l’avinguda dels Dolors) i de Pau Casals. Un cop acabat el piromusical, es reforçarà aquesta línia (L7) del servei de bus.

Bus gratuït de matinada

També pel que fa al transport urbà, del 30 d’agost fins al 2 de setembre, amb motiu de la festa major, les línies L5, L6, L7 i 705 oferiran un servei especial i gratuït fins a les 4 de la matinada. Entre les 10 de la nit i les 4 de la matinada serà gratuït.