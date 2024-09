El Castell de focs de Festa Major de Manresa: hora, duració i novetats

L’espectacle piromusical de la Festa Major de Manresa il·luminarà un any més el cel de Manresa aquest diumenge, 1 de setembre. El castell de focs se celebrarà, com ja és tradició, al parc de l'Agulla a les 10 de la nit. Qui s'encarrega aquest any de la pritècnia? Quant durarà l'espectacle? I quines seran les novetats? Consulta tots els dubtes sobre l'acte a continuació:

Qui s'encarrega de la pirotècnia?

La Pirotècnia Tomás signarà, per segon any consecutiu, el castell de focs de la Festa Major de Manresa. El dissenyador artístic i mestre pirotècnic Miguel Ángel Tomás Orti, amb més de trenta anys d’experiència, ha estat l’encarregat de dissenyar un «espectacle piromusical singular i exclusiu, anomenat Batec de Festa, que recull una composició plena de sensacions, d’originalitat, d’estructuració, de cadència en les fogonades i de modernitat, juntament amb una gran varietat cromàtica, per aconseguir una gran ocupació lumínica del cel».

Quant durarà?

L'espectacle brillant i cridaner estarà format aproximadament per 200 quilos, amb 4.550 unitats, i amb una durada aproximada de 15 minuts per quedar embaladits mirant el cel.

Novetats