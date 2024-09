El castell de focs de la Festa Major de Manresa acaba amb un final apoteòsic

Amb un final apoteòsic a ritme de la cançó Serà perquè t’estimo del grup Buhos que ha estat molt aplaudit, amb xiulets d’aprovació i l’inevitable Ooooooooh! d’admiració, s’ha acabat el castell de focs de la Festa Major de Manresa que com ja és costum ha omplert el parc de l’Agulla aquest diumenge al vespre.

Quan encara faltava una hora llarga perquè comencés, ho ha fet amb puntualitat britànica a les 10 del vespre, els espais més cobejats per poder-lo contemplar, els de la vora del llac, ja eren plens.

Els delerosos de petards, soroll, colors i música tot alhora, han pogut gaudir d’un espectacle batejat amb el nom Batec de festa, de l’empresa de pirotècnia Tomàs, de Benicarló, a Castelló. És el segon any que es fa càrrec de l’acte més multitudinari de la Festa Major de Manresa, el que no deixa de ser una responsabilitat afegida. Si es tenen en compte els aplaudiments finals, i els Ooooooooooh!, que hi ha hagut entremig, el castell de focs ha superat la prova.

Sí que és cert, però, que es fa curt. Han estat quinze minuts de la mirada fixada amunt o a la vora del llac quan han esclatat o s’ha encès pirotècnica al costat de l'aigua. És llavors quan els colors il·luminen tot el parc i es veu ple de gom a gom.

Perquè el castell de focs s’ha convertit en un ritual del diumenge de festa major a la tarda. El ritual consisteix a anar al parc de l’Agulla a peu o acostar-hi tant a pop com sigui possible el cotxe -els accessos estan tallats- asseure’s a la vora del llac o sobre la gespa a fer petar la xerrada, menjar-se l'entrepà quan la gana comença a collar i culminar el dia amb l’espectacle.

L’objectiu de Batec de festa és aconseguir una gran ocupació lumínica del cel, segons els seus creadors. Colors de tota mena han il·luminat el cel, amb diferents ritmes i fogonades. Les palmeres continuen admirant la gent, igual que les espirals vora el llac. En aquest cas els colors i les figures d’espurnes han estat acompanyats de música en català. L’espectacle ha començat amb Buhos i ha acabat amb Buhos. Entremig, Su, els Figa Flawa o Dins el meu cap de Miki Núñez.