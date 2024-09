Festa Major de Manresa 2024: què puc fer aquest diumenge?

Manresa viu aquest diumenge, 1 de setembre, una nova jornada de la festa major d'enguany, que s'allargarà fins al pròxim 2 de setembre. Vols saber quines són les activitats que no et pots perdre? Aquí et deixem una guia de tots els actes de la jornada per hores i ubicacions.

TOC DE MATINADES

8 h · Sortida de Casa Caritat

Les gralles despertaran Manresa a toc de matinades. A càrrec dels Grallers del Poble Nou, Grallers de la Colla Castellera Tirallongues i Grallers dels Geganters de Manresa, entre d’altres.

PORTES OBERTES AL CARRER DEL BALÇ

De 10 a 14 h · Carrer del Balç

Accés lliure a la maqueta i al carrer del Balç, un magnífic exemple d’urbanisme medieval català. Es recomana reserva prèvia a: www.manresaturisme.cat. Organitza: Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya i Fundació Turisme i Fires de Manresa.

PORTES OBERTES AL MUSEU DEL BARROC DE CATALUNYA

De 10 a 15 h · Museu del Barroc de Catalunya

Entra al nou Museu del Barroc de Catalunya, un museu d’abast nacional que fa de Manresa el lloc de referència pel que fa a la interpretació de l’art barroc català. Prop de 200 obres d’art acompanyades de música, audiovisuals i efectes de llum ofereixen un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l’art dels segles XVII i XVIII. Es recomana reserva prèvia a: www.museudelbarroc.cat. Organitza: Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya i Fundació Turisme i Fires de Manresa.

SEGUICI DE LA FESTA MAJOR

10.45 h · De la plaça Major a la Seu

Amb la participació de: Cavallets de Manresa, Drac, Víbria, Mulassa, Nans, Gegantons, Pubilla i Hereu, Gegant i Geganta, Lleó, Àliga de Manresa, Timbaler, Heralds, Cavaller de la Ciutat amb l’estendard, Pubilla i Hereu de Manresa, representants de la Comissió organitzadora de la Festa Major, representants de les Confraries de Manresa, Macers i Corporació municipal. Els grallers dels Geganters de Manresa interpreten la Marxa de Cercavila de Manel Camp Oliveras i la cobla Ciutat de Manresa interpreta la marxa Autoritas Populo.

PLANTADA DE LA IMATGERIA

A continuació · Davant de la Basílica de Santa Maria de la Seu

TXI-KUNG

11 h · Parc de l’Agulla

Gimnàstica suau que pertany a la medicina tradicional xinesa adequada i adaptada a totes les edats. Activitat oberta a tothom. Organitza: Kinergia.

MISSA SOLEMNE

11 h · Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu

Celebració presidida per Monsenyor Romà Casanova Casanova, bisbe de Vic. La Capella de Música de la Seu interpretarà la Missa Brevis, de Francisco Escorsell, el Gradual Corpora Santorum i els Goigs dels Cossos Sants, de Miquel Augé Vila, amb acompanyament d’orgue a càrrec de Marcel Martínez Bonifacio, sota la direcció de Joel Díaz Vila.

SEGUICI DE LA FESTA MAJOR

A continuació

De la Seu a la plaça Major.

DIADA CASTELLERA DE FESTA MAJOR

12 h · La Plana de l’Om

Amb la participació de la colla Tirallongues de Manresa i les colles convidades Castellers de Terrassa i Castellers de Barcelona. Organitza: colla castellera Tirallongues de Manresa.

BALLADA DE LA IMATGERIA DE MANRESA

A partir de les 12.30 h

Ball de l’Hereu del Bages amb l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages amb motiu de la celebració dels 50 anys del gegant Hereu. A càrrec de Cavallets de Manresa, Nans, Gegantons, Pubilla i Hereu, Gegant i Geganta, Lleó i Àliga de Manresa.

BALLADA POPULAR DEL BALL DE LA BOLANGERA I EL BALL DEL ROSSINYOL I BALLADA DE SARDANES

A continuació

S’interpretarà “Manresa, capital de la sardana”, de Laia Giralt Torrescasana, amb motiu de la capitalitat de la sardana i “La Llum que portes dins”, de Joan Lázaro Costa, amb motiu de la campanya Manresa, Cor de Catalunya.

TORNEIG DE FUTBOL INTERCLUBS FESTA MAJOR MANRESA 2024

A partir de les 16 h · Camp Municipal Mion-Puigberenguer

Semifinals masculina: 16 h: 1r del grup A - 2n del grup B. 16.35 h: 1r del grup B - 2n del grup A. Triangular femení: 17.20 h - FC Pirinaica / CE Manresa / Gimnàstic Manresa. Final Masculina: 19.30 h. Organitza: Ajuntament de Manresa i Federació Catalana de Futbol (Delegació Bages-Berguedà-Cerdanya).

EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL

17 h · Espai Plana de l’Om (Auditori)

Un petit cargol emprèn un llarg viatge per saber d’on surt el sol, però pel camí agafa un bon mal de panxa. Història plena d’humor i solidaritat dirigida per Clara Gavaldà Guiteras i protagonitzada pel manresà Joan Cirera Pintó, de la Cia. Sgratta. Obra per a públic familiar. Organitza: Imagina’t.

CERCAVILA DEL PUBILLATGE

17.30 h ·Recorregut (inici al carrer Talamanca)

Recorregut: c. Talamanca, Passeig de la República, Plana de l’Om, c. del Born, c. de la Canal, c. Nou, pl. Sant Domènec, Passeig de Pere III, pl. Neus Català, c. Àngel Guimerà i pl. Sant Domènec. Amb la participació dels Trabucaires del Casal Cultural Dansaires Manresans. Organitza: Comissió de la Pubilla i l’Hereu de Manresa de l’Agrupació Cultural del Bages. L’organització recomana a les persones sensibles al soroll que es protegeixin les oïdes (amb taps o cotó fluix) i que es tingui especial cura dels infants.

MICROSCOPIES

A partir de les 18 h · De Can Poc Oli al Gorg de les Escaletes

Itinerari amb intervencions artístiques permanents i efímeres a l’Anella Verda. Es recomana anar ben calçat i dur aigua. Programa detallat i més informació a: www.manresacultura. cat/microscopies. Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç.

XTREM RACE

De 18 a 21 h · Parc de l’Agulla

Atreveix-te a provar l’Xtrem Race, una activitat divertida, esportiva i de plena d’acció. Cursa d’obstacles inflables per a nens a partir de sis anys. A càrrec de Mòbil Parc.

CIRCUIT D’AVENTURA

Els nens gaudiran d’un autèntic circuit d’aventura. Per a nens i nenes a partir de 110 centímetres d’alçada. A càrrec de Mòbil Parc.

ACTE DE COMIAT DE LA PUBILLA I L’HEREU DE MANRESA 2023 I PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU DE MANRESA 2024

18.30 h · Plaça Sant Domènec

Organitza: Comissió de la Pubilla i l’Hereu de Manresa de l’Agrupació Cultural del Bages.

ACTUACIÓ DE LA CASA DE ANDALUCÍA

18.30 h · Plaça Major

Actuació de la Casa de Andalucía amb el Coro los Cabales i el Grup de Ball de Sandra Barea. Organitza: Casa de Andalucía de Manresa.

FESTA HOLI

19 h · Jardins del Casino

La festa de colors més divertida de l’estiu, per a públic familiar. Recomanacions: Veniu vestits de color blanc i a més de seguir la tradició Índia, aconseguireu que ressaltin més els colors. Poseu-vos roba vella i gaudiu sense preocupar-vos. La pols de colors es renta fàcilment.

MICROSCOPIES

19 h · Can Poc Oli. A tocar de l’Escola Agrària.

La mesura del detall, amb Magí Serra, ballarí i coreògraf Programa detallat i més informació a: www.manresacultura. cat/microscopies Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç.

EL FAVOR

20 h · Kursaal (Sala Gran)

Una comèdia de Susana Garachana que aborda temes com l’amistat, la paternitat i la confiança. Entrades a: www.kursaal.cat Preu: 25 € públic en general 22 € majors de 65 anys, menors de 30 anys i socis d’El Galliner Organitza: MESS-El Galliner.

BALL DE FESTA MAJOR

21.30 h · Passeig de Pere III (2n tram)

Viu la Festa Major ballant a la fresca al Bar Plaça. A càrrec de Joan Vilandeny. Organitza: Diesa

EL PIROMUSICAL DEL COR DE CATALUNYA

22 h · Parc de l’Agulla

Al voltant del llac de l’Agulla, espectacle de colors, focs i música. A càrrec de Pirotècnia Tomàs.

ESPECTACLE DE DANSA D’ARREL

22.30 h · Plaça Major

Estrena de dos espectacles de curta durada “Jugues o balles” i “Barreja”. I l’espectacle “Els convidats vintage”. Organitza: Estudi Folck.

NOCHE OCHENTERA

23.30 h · Plaça Sant Dòmenec

Concert amb música dels anys 80, una experiència única plena d’energia i de nostàlgia que permetrà reviure èxits d’Alaska i els Pegamoides, Nacha Pop, Hombres G i Los Secretos, entre molts altres.

DJ ADRIÀ ORTEGA

A continuació

Sessió amb els millors hits del moment i la música urbana que més sona actualment. Concert de la cantant revelació de l’últim any que ha rebut el premi Enderrock al millor disc de música urbana pel treball Tas Loko Mixtape.

DJ MON+DJ ARZZETT DJ

A continuació

Mon és un dels DJ amb major projecció internacional dels darrers anys. DJ Arzzett (Aleix Rodríguez) farà vibrar tohom amb tots els hits de moda. Acte amb zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Inscripcions a: https:// web.lafestamajor.cat/accessible. o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa.

Consulta el programa sencer de la celebració en aquest enllaç.