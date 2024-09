La Firastiu afegeix a les rebaixes activitats infantils i extraescolars

Firastiu torna al centre de Manresa el pròxim diumenge, 8 de setembre, amb vint-i-dues parades que se situaran al tram del passeig de Pere III entre la plaça Espanya i la plaça 11 de setembre. En l’edició d’enguany, a banda de les habituals parades comercials dels comerços adherits a la Unió de Botiguers de Manresa, hi haurà vuit parades dedicades a la promoció d’empreses que es dediquen a fer activitats infantils i extraescolars.

El secretari tècnic de l’UBIC de la capital del Bages, Ausiàs Fons, comenta a aquest diari que «es tracta d’una prova pilot i encara no se sap si aquestes parades es consolidaran al Firastiu o tindran algun altre moment i espai per promocionar-se al llarg de l’any».

Explica que la idea d’introduir aquestes empreses en la Firastiu va sorgir de les necessitats dels nous socis. «Fa uns mesos vam fer una captació de socis a l’UBIC i vam detectar de seguida que faltava un expositor d’aquesta mena de serveis enfocats als infants i a les famílies», recorda.

Tot i que admet que és una època en què «potser és una mica just per les activitats extraescolars», creu que es podrà adaptar bé sí algun possible client hi té interès perquè «en moltes ocasions no comencen coincidint amb el curs escolar, sinó que ho fan el mes d’octubre amb els nens ja adaptats a les rutines de l’escola».

Algunes de les noves incorporacions a la fira que destaca el secretari tècnic de l’UBIC són: Espai Vida, un taller de belles arts i treballs manuals o Code Learn, una escola de programació i robòtica. Subratlla que els nous socis de l’UBIC tenen una particularitat de cara a la programació de la Firasitiu, ja que «són molt diferents d’una botiga de roba, per exemple, perquè poden fer demostracions del que fan o esdeveniments que més endavant es concretaran, però, per exemple, l’escola d’arts marcials Mugendo segurament podrà fer una demostració. Això són coses noves dins la programació de la fira, que poden aportar més dinamisme i moviment al Passeig». També es programaran xarrades i activitats de contacontes orientades als més menuts de la casa.

Com ja és habitual en aquesta trobada comercial, s’hi podran trobar productes de la temporada d’estiu «extremadament rebaixats», a més a més de serveis de diversos tipus i, fins i tot, vehicles d’ocasió dels concessionaris de la zona. Com en les darreres edicions, el mateix cap de setmana, el comerç de la ciutat liquidarà els estocs traient les botigues al carrer tant divendres com dissabte.

La fira de diumenge comptarà, també, amb un espai de joc infantil, un inflable i una demostració d’agilitat canina.