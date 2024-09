L’Hereu de Manresa fa 50 anys exhibint el seu ball

La figura de l’Hereu compleix 50 anys enguany i ho celebrarà amb un ball en solitari acompanyat de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. Es tracta d’un ball del gegant manresà que es reserva per a ocasions tan especials com aquesta i que, per tant, s’ha fet molt poques vegades, segons explica Jordi Rochés, membre de la colla de geganters des de fa una dècada.

La dansa de l’Hereu es farà aquest diumenge, a partir de 2/4 d’1 del migdia, a la plaça Major, després del seguici de la festa major, que, com és habitual, anirà des de la basílica de la Seu fins a la plaça de l’ajuntament. La figura gegantera de l’Hereu tornarà a lluir per a l’ocasió la vestimenta que va estrenar aquest any per la Festa de la Llum.

Abans d’aquest esdeveniment tan assenyalat, demà, tornarà la Gegantnit, una cercavila nocturna pel centre de la capital del Bages. El recorregut anirà des de la Ben Plantada fins al carrer de la Verge de l’Alba, i passarà per tots els trams del Passeig, la muralla del Carme, el carrer dels Infants, el de Puigterrà de Dalt i la plaça de Lladó.

Els convidats d’honor d’enguany seran els gegants de Sallent, que, tal com les figures de la imatgeria festiva de Manresa, estan exposats a la plaça Major des d’abans d’ahir al vespre i formaran part de la cercavila popular que tindrà lloc aquest dissabte pels carrers més cèntrics del municipi.

Rochés, que està vinculat a l’entitat dels geganters des que té sis anys, recomana a qui només pugui assistir a un dels actes relacionats amb la imatgeria, que acudeixi a la cercavila de dissabte. Per a ell, «el diumenge és el moment més àlgid de la festa, però en la cercavila de dissabte es pot percebre molt bé l’ambient del món geganter i, com hi participen totes les figures, és un acte en què es veu de seguida la cohesió interna. És molt maco ser allà», afirma.

Està previst que aquesta cercavila arribi a 2/4 de 7 de la tarda al seu punt d’origen, on conflueixen molts dels actes de la imatgeria de la festa major: la plaça Major.

Tal com ja va informar aquest diari, enguany s’ha recuperat el Toc d’Inici, una cercavila que va fer-se dimarts al vespre fora de programa per dur les figures festives a la plaça. «Ja que hi havíem d’anar igualment, vam aprofitar per fer aquesta cercavila des del carrer de la Caritat, que no es feia des d’abans de la pandèmia», recorda Roches.