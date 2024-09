Manresa celebra cinc dècades de l'Hereu amb la plaça plena

La plaça Major de Manresa s'ha omplert aquest migdia de gom a gom per la ballada de la imatgeria festiva de la ciutat. Després de la cancel·lació del seguici per la pluja, la incertesa no ha aconseguit apoderar-se dels assistents que han ocupat l'espai de la plaça de seguida que ha deixat de ploure.

La immensa majoria del públic estava compost per infants i les seves famílies. Com l'Etna i en Pau, manresans de 5 i 8 anys, respectivament, que han estat "molt contents i emocionats", quan han sabut que finalment sí que veurien els gegants ballar. Ambdós anaven amb els braços colgats de calcomanies de les figures festives de la Festa Major de Manresa, una iniciativa que els pares consideren "molt encertada per cridar l'atenció dels nens".

La dansa amb més expectatives de la vetllada s'ha fet esperar, abans del ball de celebració dels 50 anys de la figura de l'Hereu, altres membres de la imatgeria han passat per la plaça per fer el seu ball. L'acte ha començat força puntual amb les figures pujant pel carrer de Santa Llúcia i col·locant-se a lloc. Després, s'ha fet un homenatge a Joan Damià Martínez Cruz i a Montserrat Perramon Bacardit, els Marcers, que enguany han complert 37 i 25 anys en el càrrec. Se'ls ha entregat un obsequi a cadascun.

La ballada de la imatgeria de Manresa, en fotos / Mireia Arso

La demostració de les danses ha començat amb els Cavallets, que seguidament han donat pas als Nans i als Gegantons. Els primers tres balls de la vetllada han estat curtets, però força aplaudits pel públic de la plaça, especialment en el torn dels Gegantons, quan s'ha anunciat que era l'estrena de Genís com a portador de la Gegantona.

Després que els primers acords de les melodies festives sonessin a través dels altaveus situats al costat de l'ajuntament, s'han anat omplint cada cop més ràpid els forats que quedaven a la plaça i als balcons que l'envolten, que també estaven plens. Abans de celebrar els 50 anys de l'Hereu, aquesta figura ha sortit a fer la seva dansa habitual amb la Pubilla. Després de l'aplaudiment, ha arribat el moment més anunciat, un ball que no es feia des de fa 20 anys.

La dansa, en què hi havia la figura de l'Hereu al mig amb sis parelles del grup jove de l'esbart dansaire de l'Agrupació Cultural del Bages, també ha incorporat el grup d'infants de la colla. Va ser una coreografia creada per Antoni Navarro en el moment de l'estrena de la figura i s'ha fet en molt poques ocasions després d'aquell moment, la darrera va ser quan es van complir 30 anys de la seva creació, el 2004. El coreògraf de la dansa ha pogut gaudir de l'espectacle des del lloc d'honor dels balcons de l'ajuntament, acompanyat de l'equip de govern manresà.

Després de l'ovació per aquesta dansa i tot el que representava, ha arribat el moment dels balls dels Gegants de Manresa. A les bèsties els ha arribat el seu torn tot seguit. Primer ha estat el Lleó qui ha ocupat la plaça, amb dos portadors que s'han mogut amb moviments completament coordinats entre si que han fet ballar amb gràcia les quatre "potes" de l'animal.

El darrer a mostrar els seus moviments ha estat la figura de l'Àliga, feta tota de fusta i per aquest motiu una de les peces de la imatgeria festiva de Manresa més complicades de portar. Després de totes les danses, s'ha passat a la part de les danses participatives, que enguany han tingut força èxit, ja que força gent del públic s'ha sumat a formar part del ball del Rossinyol i de la sardana que s'ha fet posteriorment.