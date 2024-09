Mushkaa posa Manresa sexy i sensible a parts iguals

Mushkaa ha captivat Manresa amb els seus ritmes urbans i ha connectat de seguida amb el públic per dur-lo al seu costat més sexy, però també més sensible. Des d'un parell d'hores abans ja hi havia qui esperava pel que ha estat el segon gran concert de la Festa Major de Manresa, que ha omplert el carrer Sallent fins ben bé la rotonda de Prat de la Riba.

Irma Farelo, el nom real de la cantant, ha centrat bona part dels 55 minuts de concert en el seu darrer projecte musical: SexySensible. En tot moment ha tingut una connexió amb el públic molt evident, fet que ha permès a Mushkaa fer canvis de ritmes entre balades lentes i temes de reggaeton que han fet saltar i ballar fins no poder més els milers de persones que s'han aplegat davant l'escenari. La seva germana Greta l'acompanyat musicalment al llarg de tot el concert.

La vetllada ha començat ben amunt, amb un dels temes més coneguts del seu últim disc Habibi ha ressonat pels altaveus i ha creat una atmosfera de compenetració entre l'artista i el seu públic. L'energia ha continuat pels aires amb les dues cançons que han vingut després, Barras Warras i Turra Malvada també formen part de la part més festiva del disc.

Llavors ha arribat el torn pel primer tema de la part sensible de la Mushkaa, la part on més s'entreveu la personalitat d'Irma Farelo. Amb A los 15 l'artista ha emocionat algunes de les fans de les primeres files, fins i tot ha caigut una llagrimeta que s'ha eixugat dissimuladament per continuar amb la festassa que ha muntat la de Vilassar.

Després d'unes quantes alternances més entre cançons per saltar i temes per cantar a ple pulmó, ha arribat un dels moments més esperats de la vetllada: la interpretació de SexeSexy, una col·laboració amb Bad Gyal, també germana d'Irma i Greta. Ha estta un moment apoteòsic, que s'ha igualat amb Señal de respeto, una cançó cantada a dues veus amb la Greta.

Un dels moments més especials de la nit ha estat quan l'Arlet, una de les assistents al públic ha pujat a cantar amb la Mushkaa a l'escenari perquè duia una pancarta on li demanava justament això i l'artista no s'hi ha pogut negar. Entre totes dues han cantat El tonteo, la convidada d'honor ha pogut cantar les parts dels Tyets, que col·laboren en el tema.

Per tancar amb un concert força rodó, la joveníssima artista de només 20 anys ha tornat a mostrar la seva part més íntima i personal quan ha interpretat El disfraz. L'ovació de l'audiència ha estat tant o més espectacular que en el concert que van oferir ahir els Figa Flawas al mateix escenari.