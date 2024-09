Qui és la Mushkaa, la jove promesa de la nova escena musical catalana que actuarà per la Festa Major de Manresa?

Nascuda en una família d'artistes, l'Irma Farelo (2004), més coneguda com a Mushkaa, s'ha convertit en una de les artistes més escoltades de Catalunya. Amb l'auge de la música urbana en català, s'ha consolidat conjuntament amb altres companys com els Figa Flawas i la Julieta. Enguany actuarà el diumenge 1 de setembre a les 23:30 hores al carrer Sallent de Manresa per la Festa Major.

El seu pare és l'Eduard Farelo, actor de "Com si fos ahir", i una de les seves germanes és la reconeguda cantant Bad Gyal. Això no obstant, l'èxit de la Mushkaa ha arribat pels seus propis mèrits. La jove cantant de només 20 anys s'ha fet un espai dins de la indústria musical catalana amb una proposta que resulta atractiva, sobretot per al públic adolescent i jove.

Trajectòria

De ben petita va començar a estudiar música i a aprendre a tocar la trompeta, però no va ser fins a l'any 2021 que va iniciar la seva carrera com a cantant. "Res Kla" va ser el seu primer llançament sota el nom de Mushkaa, que és el sobrenom afectuós que li va posar la seva família i que ara utilitza com a nom artístic. Des de llavors, no ha parat de créixer a un ritme accelerat i ha col·laborat amb grans artistes de la nova escena musical catalana com ara Figa Flawas, Julieta, The Tyets, 31 FAM o Flashy Ice Cream.

L'any 2023 va llançar una de les seves cançons més conegudes, "Sembla mentida", que la va catapultar dins del TOP50 cançons més escoltades de Spotify a Espanya i que suma més de 600.000 visualitzacions a YouTube. Amb aquest mateix tema es va fer viral a TikTok.

L'abril del 2023 va publicar el seu primer disc autoeditat, "Tas Loko Mixtape", que va ser guardonat amb el premi a "Millor disc de música urbana segons la crítica" de la revista Enderrock, que també la va premiar com a "Millor artista revelació".

Aquest any 2024 ha publicat el seu segon disc, "Sexy sensible", que compta amb èxits com "SexeSexy" amb la seva germana Bad Gyal o "Xarnega". Més enllà d'això, Irma Farelo és una artista que sap triar molt bé les col·laboracions que fa amb altres artistes. La jove de Vilassar de Mar va gravar "Diabla", que té quasi 8 milions d'escoltes a Spotify, amb els Figa Flawas, "El Tonteo", amb més de 6,5 milions, amb The Tyets o "No m'estima +", amb 4,5 milions, amb Julieta.

Novetats

En poc més d'un any, la Mushkaa ha tret dos discos i diverses col·laboracions de gran èxit amb artistes catalans. L'últim hit que ha publicat és "Vaya Liada", de nou al costat de Julieta, i que abans de veure la llum ja s'havia viralitzat a TikTok, com ja li ha passat en altres llançaments. La cançó va sortir el 15 d'agost i ja ronda les 300.000 reproduccions a Spotify.

Tot i que ha rebut algunes crítiques per introduïr castellanisme en les seves lletres, Mushkaa és una artista amb gran projecció i que ha captivat el públic català. Sovint acompanyada de la seva germana bessona Greta, l'Irma ha estat tot l'estiu omplint els escenaris d'arreu de Catalunya amb una proposta que barreja el reggaeton i el trap.