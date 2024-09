Arlet Navarro, la nena que va pujar a cantar amb la Mushkaa: "M'he demostrat que puc aconseguir tot el que vulgui"

"Quan m'he despertat, m'he posat a saltar de l'emoció". Aquestes són les paraules de la jove navarclina d'11 anys Arlet Navarro, que aquest dilluns encara no havia paït el que va viure al concert de la Mushkaa (Irma Farelo) a Manresa. Va arribar a l'espectacle amb un propòsit: pujar a l'escenari i cantar amb la seva ídola. Va sortir-ne com una estrella després que la cantant llegís el cartell i la convidés a interpretar plegades El Tonteo, el tema que la coautora de SexeSexy té amb The Tyets.

L'Arlet va arribar al concert amb un clar objectiu i moltes ganes de convertir-lo realitat: volia cantar amb la seva artista preferida. "Quan va saber que la Mushkaa venia a la Festa Major de Manresa, va dir plenament convençuda que volia pujar a l'escenari", confessa la seva mare, Gemma Vila. I ho va fer. De fet, la jove ja deixa entreveure que n'extreu un gran aprenentatge de tot plegat: "m'he demostrat que puc aconseguir tot el que vulgui".

Per a Navarro, aquesta oportunitat era perfecta per alliberar-se d'un fantasma del passat. Fa uns anys va sortir a l'escenari d'un concert del grup familiar Xiula amb la banda a cantar un dels seus temes més coneguts, Verdura i Peix. Fruit dels nervis, va quedar-se en blanc. "No volia que em passés això un altre cop, la Mushkaa és la meva cantant preferida", diu encara amb l'eufòria de qui acaba de complir un somni.

Per això, quan la cantant va veure la seva pancarta i va convidar-la a pujar, va decidir que la vergonya i els nervis havien de quedar-se entre el públic, no podien acompanyar-la a l'escenari. Malgrat la seva curta edat i no estudiar cap disciplina artística, va trepitjar la plataforma amb fermesa i gens dubitativa i va començar a ballar al ritme de les notes que sonaven com si s'estigués enfrontant a una situació com aquesta per primera vegada.

L'Arlet va anar al concert acompanyada de la mare, el germà i un amic de la família. Va ser l'últim qui va situar-se entre les primeres files amb la petita i a pujar-la a les espatlles diverses vegades per ajudar-la a ser més visible per a la cantant. Les càmeres d'aquest diari, de fet, ja van captar-la abans de la seva actuació estrella.

Els somnis es conquisten amb determinació, i la navarclina, n'és un clar exemple. La petita, un cop va conèixer que la seva artista preferida venia a Manresa, va decidir confeccionar la pancarta que li va permetre ser visible entre la multitud amb molt d'enginy. "Vam enganxar un pal a un cartó d'una caixa de llet. Quan vam tenir això muntat, hi vam enganxar un paper i hi vaig escriure 'puc sortir a cantar amb tu?'".

Després de viure un moment tan somiat per l'Arlet, la mare confessa que viuen un aquest dilluns amb una "ressaca emocional increïble". "Quan va baixar de l'escenari, se'm va acostar plorant dient que havia complert un somni", recorda amb alegria. "A més, tothom la felicitava per com ho havia fet, per haver sortit a l'escenari sense vergonya", comenta. "Davant de tot plegat, era impossible contenir les llàgrimes", confessa. Sens dubte, una nit que l'Arlet i la seva família recordaran tota la vida.

