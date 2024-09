Esperant amb candeletes els quinze minuts del castell de focs

Ahir Manresa va viure els seus quinze minuts de glòria: el castell de focs. L’espectacle, a càrrec de la Pirotècnia Tomás es va anomenar Batec de festa, i ja va fer bategar el Parc de l’Agulla des d’hores abans. Com cada any, la gespa de l’espai verd on acaba la Séquia s’omplia amb famílies, amics, companys i coneguts que es repartien en cadires, tovalloles, pareos, taules i neveretes. "Hi haurà més gent que l’any passat, que estava tot moll" explicava Roger Armengol, treballador d’una de les barres que s’hi havien instal·lat. De fet, la pluja també havia amenaçat el castell d’enguany, però ahir a la tarda res no semblava indicar que el castell s’hagués de cancel·lar.

O almenys això esperava l’Oriol Barranco que, acompanyat d’una amiga, estava pintant un petit quadre del llac. "Hem vingut per agafar un bon lloc i a passar una estona diferent", explicava. Una estona que la Nora Casas i la seva família passaven jugant a cartes, fent temps fins que comencés el clàssic piromusical. "Abans de la pandèmia veníem cada any", deia, "i ara per poc que puguem hi tornem". La família havia arribat al Parc de l’Agulla en cotxe, però l’havien hagut d’aparcar al CTM (Centre Tecnològic de Manresa), a la plaça de La Ciència "perquè estava tot tallat". Ahir, accedir-hi en vehicle privat era impossible i, tot i que l’ajuntament havia habilitat un autobús urbà que hi arribava per la carretera de l’eix, la majoria dels assistents hi havien anat a peu, o bé perquè no sabien que existia el servei (nou d’aquest any) o bé perquè no era gratuït (i amb les carreteres tallades, la passejada, malgrat ser llarga, era segura).

Però no tothom coneixia els focs artificials de festa major. "No havíem vingut mai", explicava la Carolina Martínez. "Fa molt poc que vivim a Manresa i és la nostra primera Festa Major". Hi havia anat amb els seus dos fills a passar la tarda «però ara m’han dit que hi faran els focs i ens hi quedarem perquè als nens els fa il·lusió», deia. De fet, el públic previ als focs era majoritàriament infantil. Nens i nenes feien llargues cues per participar en la cursa d’obstacles Xtrem Race. "Hi ha molts nens i molta gent, ens està agradant molt la Festa", assegurava Martínez.

Gespa del Parc de l'Agulla ahir a la nit, poc abans del piromusical / Oscar Bayona

Una multitud que va requerir (com cada edició) de la Creu Roja per a vetllar per la seguretat de l’espectacle piromusical. "El primer que vaig fer com a voluntària va ser posar polseres", explicava Montse Ribalta Serra, rere del quiosc de l’entitat. Ribalta es refereix als aproximadament 3.000 braçalets identificatius que es van repartir als menors ahir per actuar ràpidament en cas de pèrdua entre la multitud. "Solem tenir molta feina", deia.

Un castell de focs que, per a tots aquells qui abans de les vuit ja s’aplegaven a la gespa del Parc de l’Agulla, assegurava un lloc privilegiat per gaudir tant de la pirotècnia com de la posta de sol amb Montserrat de fons. I, si s’escoltava amb atenció, també de la música en directe de les proves de so de la Mushkaa.