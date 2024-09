Correfoc de Manresa: recomanacions imprescindibles per viure la festa amb seguretat

Aquest dilluns arriba un dels esdeveniments més esperats de la Festa Major de Manresa: el Correfoc. Com qualsevol activitat on es faci servir pirotècnia, és imprescindible prendre precaucions per evitar possibles accidents. Un total de 280 persones de cossos de seguretat, sanitaris i protecció civil vetllaran pel bon funcionament de la gran festa del foc, però és clau que cadascú vetlli per la seva pròpia seguretat i segueixi les recomanacions establertes per l'Ajuntament.

Recomanacions per als veïns

Els participants no són els únics que han de seguir recomanacions durant aquesta festa, ja que, en fer-se al bell mig de la ciutat, l'entorn hi juga un paper clau. Per això, l'Ajuntament de Manresa demana als veïns i comerciants:

No estacionar els vehicles als vials per on transcorren les activitats.

per on transcorren les activitats. Baixar els portals metàl·lics i/o persianes dels edificis; ta ncar les portes, les finestres i els balcons i, protegir les obertures per impedir que entrin coets i/o guspires que podrien causar un incendi.

ncar les portes, les finestres i els balcons i, protegir les obertures per impedir que entrin coets i/o guspires que podrien causar un incendi. Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors am b cartrons gruixuts.

Enrotllar els tendals exteriors dels habitatges i locals.

dels habitatges i locals. No tenir roba estesa o altres elements com banderes o pancartes als balcons, finestres, etc.

No tirar aigua als participants ni als espectadors.

als participants ni als espectadors. Netejar els patis exteriors per tal d’ eliminar elements v ulnerables i/o inflamables.

ulnerables i/o inflamables. Retirar, si és el cas, tots els elements de mobiliari que es tinguin col·locats a la via pública per facilitar el pas del recorregut de les dues activitats.

Guia per als participants

Si aquest dilluns vols formar part activa del Correfoc, també hauries de tenir clares les recomanacions de l'Ajuntament. En un esdeveniment com aquest, s'han de tenir en compte detalls que van des de la roba que es tria per participar en el recorregut fins a la forma amb què interactuem amb l'entorn i la resta de participants.

En aquest sentit, és imprescindible que abans d'anar-hi ja coneguis el recorregut de les activitats i de la ubicació dels punts d'assistència sanitària. A més, en tot moment, has de seguir les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre.

A més a més, és important que:

Utilitzis la roba més adient com: cotó, mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba, i sabates esportives de pell que agafin fort els peus.

com: cotó, mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba, i sabates esportives de pell que agafin fort els peus. Et protegeixis els ulls.

Et tapis les orelles per tal de disminuir els sorolls.

No facis cadenes de més de tres persones.

Giris en el sentit invers a les agulles del rellotge a les places.

a les places. No envaeixis l’espai on el grup de foc fa l’actuació, ni agafis o destorbis els seus membres.

No demanis aigua als veïns, a l’efecte d ’evitar taps, relliscades i que la pirotècnia es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

i que la pirotècnia es mulli i exploti en lloc de cremar-se. No encenguis foc ni fumis a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.

Imprescindible per als integrants del Correfoc

Si formes part de la comitiva que s'encarrega de dur a terme la festa del foc, és important que també tinguis en compte algunes pautes. Segons l'Ajuntament, és clau:

Utilitzar una indumentària i calçat resisten t al foc, i utilitzar els complements necessaris per deixar la menor part possible del cos sense cobrir.

t al foc, i utilitzar els complements necessaris per deixar la menor part possible del cos sense cobrir. Mantenir la distància de seguretat respecte a altres grups de foc o altres participants en la celebració.

respecte a altres o altres participants en la celebració. Mantenir la distància de seguretat respecte als espectadors.

respecte als espectadors. Respectar el recorregut marcat per les activitats, sense envair l’espai dels espectadors, els portals i altres llocs similars.

Si optes per anar-hi com a públic...

Per contra, prefereixes marcar distància amb el foc i optes per ser espectador, també hi ha una sèrie de punts que has de tenir en compte: