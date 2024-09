El correfoc sortirà més ràpid de la plaça

El correfoc d'aquest any sortirà amb més celeritat de la plaça Major del que és habitual, o, com a mínim, aquesta és la previsió. Tal com explica el coordinador del correfoc d'enguany, Jordi Garriga, deu minuts abans de l'esdeveniment es tallarà l'accés a la plaça Major des del carrer Sant Miquel amb l'objectiu que "no s'aglomeri allà la gent els instants previs a l'inici". Assegura que aquest punt havia estat un dels més conflictius del recorregut en edicions anteriors.

Un altre dels canvis que s'ha incorporat aquest any ha estat la instal·lació de cartells informatius del tipus de pirotècnia a la plana de l'Om i a la plaça del Carme. Segons Garriga, "és important que la gent que participa en el correfoc sàpiga que la pirotècnia que tenim a la plana de l'Om no és la mateixa que a la resta del correfoc; allà no hi haurà moscada, serà una traca de dos quilòmetres. Informem la gent perquè decideixin si s'hi volen posar o no".

En referència a la plaça del Carme, comenta que "és un espai amb dos nivells separat per unes escales i en tots dos s'hi fa moscada". Explica que hi posen els cartells informatius perquè "vam detectar que la majoria de gent s'aglutinava a dalt perquè tampoc no sabien que a la part de sota també s'hi feia correfoc".

En el correfoc d'aquesta Festa Major de Manresa es cremaran uns 280 quilos de pirotècnia, una vintena més que l'any passat. Uns 400 membres de l'entitat de Xàldiga participen en aquest acte, que està previst que comenci avui dilluns a 2/4 de 10 de la nit, a la plaça Major de la capital del Bages. El recorregut serà el mateix que en les passades edicions, i, en total, es calculà que durarà unes tres hores.