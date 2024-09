Festa Major de Manresa 2024: què puc fer aquest dilluns?

Manresa viurà aquest dilluns, 2 de setembre, una nova jornada de la festa major d'enguany, que s'allargarà fins al pròxim 2 de setembre. Vols saber quines són les activitats que no et pots perdre? Aquí et deixem una guia de tots els actes de la jornada per hores i ubicacions.

PORTES OBERTES AL CARRER DEL BALÇ

De 10 a 14 h · Carrer del Balç

Accés lliure a la maqueta i al carrer del Balç, un magnífic exemple d’urbanisme medieval català. Es recomana reserva prèvia a: www.manresaturisme.cat. Organitza: Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya i Fundació Turisme i Fires de Manresa.

PORTES OBERTES AL MUSEU DEL BARROC DE CATALUNYA

De 10 a 15 h · Museu del Barroc de Catalunya

Entra al nou Museu del Barroc de Catalunya, un museu d’abast nacional que fa de Manresa el lloc de referència pel que fa a la interpretació de l’art barroc català. Prop de 200 obres d’art acompanyades de música, audiovisuals i efectes de llum ofereixen un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l’art dels segles XVII i XVIII. Es recomana reserva prèvia: www.museudelbarroc.cat. Organitza: Museu de Manresa – Museu del Barroc de Catalunya i Fundació Turisme i Fires de Manresa.

PORTES OBERTES AL MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL

De 10 a 14 h · Museu de l’Aigua i el Tèxtil

Visita les exposicions permanents dedicades a la Séquia i a la Cinteria, la indústria tèxtil de Manresa. També es podrà visitar la mostra temporal ”Esport, indústria i modernitat”. Preu: entrada gratuïta. Més informació a: www.parcdelasequia.cat/agenda. Organitza: Parc de la Séquia.

AQUAPLASH

10.15 h · Piscina de l’Ateneu Les Bases

Activitat aquàtica oberta a tothom. Organitza: Ateneu Les Bases.

HOMENATGE A AMAT I PINIELLA

10.30 h · Cementiri municipal

Ofrena floral a la tomba de Joaquim Amat Piniella amb motiu del 50è aniversari de la seva mort.

ESCACS AL PASSEIG

11 h · Passeig de Pere III (davant Centre Cultural el Casino)

Escacs a l’abast de tothom per jugar o per mirar. Organitza: Escacs Catalònia Club.

MISSA CONVENTUAL

11 h · Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu

En sufragi pels manresans i manresanes difuntes, concelebrada pels canonges i altres preveres de la ciutat i cantada per la Capella de Música de la Seu.

ACTE DE RECONEIXEMENT A ANSELM CLAVÉ

12 h · Plaça Anselm Clavé

Presentació de la restauració de l’escultura d’Anselm Clavé i descoberta d’una plaça commemorativa.

YUYU I LA FLOR D’HIMÀLAIA

17.30 h · Auditori Plana de l’Om

Yuyu, una jove ratolineta, emprèn un viatge per anar a buscar una flor amb llum eterna que neix a l’Himàlaia i oferir-la a la seva àvia que està malalta. Un viatge ple d’aventures i un munt de cançons que l’acompanyen. Durada: 65 minuts Recomanada a partir de 4 anys Preu: 4 €. Entrades anticipades a: www.kursaal.cat o presencialment a les taquilles del Kursaal. Organitza: Petit Cine Club Manresa.

TUELF POINTS

18 h · Teatre Kursaal (Sala Gran)

Concert teatralitzat amb música i veus en directe (i col·laboracions molt especials), que repassarà els grans èxits d’Eurovisió de tots els temps. Entrades a: www.kursaal.cat. Preu: 22 € públic general 20 € majors de 65 anys, menors de 30 anys i socis d’El Galliner. Organitza: MEES-El Galliner.

BALLADA DE COUNTRY I LINEDANCE

De 18 a 21 h · Plaça Neus Català Pallejà

Descobreix que pots ballar i que no et cal parella! Organitza: Associació de Country i Linedance 7deball.

TALLER DE SARDANES

A partir de les 18 h · Passeig de Pere III (exterior del Casino)

Aprèn a ballar sardanes! Acte obert a tots els públics, per a totes les edats i nivells. A càrrec del Grup Sardanista Dintre el Bosc.

L’ERIÇÓ PUNXEGUT

19 h · Plaça Sant Domènec

Grup de música per a infants i famílies que modernitza les cançons infantils i les omple de missatges per reflexionar sobre els valors i els principis de la societat.

SARDANES AL COR DE CATALUNYA

19 h · Passeig de Pere III (exterior del Casino)

Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. Organitza: Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del Bages

BALL DE FESTA MAJOR

21 h · Passeig de Pere III (2n tram)

Viu la Festa Major ballant a la fresca al Bar Plaça. A càrrec de Joan Vilandeny. Organitza: Diesa.

CORREFOC

21.30 h · Recorregut

Pl. Major - C. Sant Miquel - C. de les Piques - Pl. d’en Creus - C. Arbonés - Pl. Palmira Jaquetti Isant - C. Santa Maria - Pl. Gispert - C. Vilanova La Plana de l’Om - C. Nou - C. Metge Planas - Pl. Pedregar - C. Pedregar - Pl. del Carme - C. Cap del Rec - Pl. Major. Organitza: Xàldiga Taller de Festes. Atenció! Es tancarà l’accés a la plaça Major des del carrer Sant Miquel 10 minuts abans de l’inici del Correfoc.

Mesures de seguretat per a veïns i veïnes:

Allibereu el carrer de qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del Correfoc: torretes amb plantes, taules, cadires, bosses d’escombraries, etc.

Retireu els vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc.

Tanqueu portes, finestres i balcons i protegiu totes les obertures de les cases per impedir que entrin coets o guspires que podrien causar un incendi.

Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals, que també es podrien encendre.

No llanceu aigua als participants del Correfoc encara que us en demanin. Així, evitarem que la pólvora es mulli i exploti o que surti en una direcció inesperada en lloc de cremar-se.

Protegiu els vidres dels aparadors de les botigues amb cartrons en cas de no disposar de persiana metàl·lica. L’Ajuntament de Manresa facilitarà cartró per protegir els aparadors a tots els comerciants que ho desitgin. Els cartrons es podran recollir els dies 21, 22, 23, 28, 29 i 30 d’agost de 9 a 14 hores a la Regidoria de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa (Passeig de Pere III, 2729 baixos).

Mesures de seguretat per a les persones que segueixen el correfoc:

Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el Correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre.

No feu cadenes de més de tres persones.

A les places, gireu en sentit invers a les agulles del rellotge.

No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.

Porteu roba i calçat adients: roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs, coll tancat, barret de roba i sabates que deixin la menor part possible del cos sense cobrir.

Si se us encén la roba, llanceu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. No correu, ja que les flames s’escamparien i serien més virulentes.

Si patiu alguna lesió ocular, netegeu-la amb aigua abundant i adreceu-vos al punt d’assistència sanitària més proper.

Espereu la comitiva del Correfoc en carrers amplis. No demaneu aigua als veïns. Així evitarem taps i relliscades. També evitarem que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.

En cas d’accident greu, faciliteu l’accés als equips d’emergència i seguiu les instruccions del cap de Correfoc o dels grups d’ordre.

No es permet la participació de menors de 12 anys, ni portar canalla sobre les espatlles o assistir al Correfoc en cotxet.

Tot el públic participant és responsable, en primer i únic terme, dels accidents que pugui patir al Correfoc.

BALL DEL CORREFOC AMB L’ORQUESTRA MITJANIT

00.30 h · Plaça Major

Tretze anys després, l’Orquestra Mitjanit tornarà a tancar la Festa Major de Manresa tocant en el ball del Correfoc. Mitjanit és un grup de versions amb un espectacle en directe que és garantia d’èxit. Compta amb un ampli repertori de cançons a ritme de rock, ska, punk, reggae, rumba, i molts altres estils!

FI DE FESTA

A continuació

A càrrec de Two F**KING DJ’S: MARC PICH & FERRY B Un fi de festa que no deixarà ningú indiferent.

