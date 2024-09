Investiguen un home per fer dos trets a l'aire amb una pistola de fogueig a l'exterior del Sielu en plena Festa Major de Manresa

Mossos d'Esquadra estan investigant un home que la matinada d'aquest diumenge va disparar un parell de trets a l'aire amb una pistola de fogueig a l'exterior de la discoteca El Sielu, a la plaça de Valldaura de Manresa. Com han detallat fonts del cos policial, els fets van tenir lloc cap a quarts de sis de la matinada, en plena Festa Major de Manresa i, després dels trets, l'home va marxar corrent i se li va perdre la pista. Mossos ha obert una investigació per localitzar-lo.

Testimonis visuals dels fets asseguren que l'individu que va disparar els trets, que anava encaputxat i amb un xandall gris, va accedir a la plaça de Valldaura pel carrer del Camp d'Urgell que es troba a la part posterior de l'edifici de l'Abacus. «En aquells moments hi havia molta gent a la plaça que estava xerrant a un volum alt», assegura un dels assistents a Regió7.

Com han detallat testimonis visuals, els trets van generar sensació de pànic entre les persones que es trobaven a la plaça de Valldaura en el moment dels fets. El propietari del Sielu, Jordi Cortès, preguntat per aquest diari, ha assegurat que des del grup no tenen constància d'aquest incident.