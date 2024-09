La Mitjanit torna a la plaça Major de Manresa

Fa tretze anys de l’últim concert del ball del Correfoc de la manresana Orquestra Mitjanit. De fet, dels membres que componen avui el grup, només el manresà Joel Lliró ha acompanyat els seus veïns i veïnes a la seva arribada a la plaça Major; però el proper dilluns a les 00.30 h ho tornaran a fer. Amb un «repertori bastant contundent», explica Lliró, versionant música «combativa, festiva, reivindicativa i implicada», i amb un so «punk, rock i metal», que no tots els grups de versions s’atreveixen a portar, l’Orquestra Mitjanit tornarà a tancar la Festa Major de Manresa tocant al ball del Correfoc de la plaça Major: «fa moltíssima il·lusió», reconeix.

Un retorn simbòlic

Gemma Torrecillas (teclat i veu), Josep Pinyot (guitarra i veu), Bruna Nicolau (saxo, gralla i flautes), Xavier Serra Vila (veu), Néstor Luque (baix i veu), Marta Gavaldà (trompeta i veu), Joel Lliró (bateria i veu) i Xavier Barrero (tècnic de so) són la Mitjanit, l’orquestra que s’havia convertit en emblema de la festa major: «érem un grup de referència i potser ja ens tocava rondar per altres llocs», diu Lliró. Tanmateix, el retorn ha estat molt esperat. Per aquest motiu, el concert d’enguany arriba amb dues sorpreses: una col·laboració amb els Tabalers de Xàldiga i l’aparició a l’escenari de Masos Rònecs, grup del qual havien format part alguns dels primers membres de la Mitjanit. Igualment, Masos Rònecs és la formació que va gravar les cançons del Correfoc (que escolten els manresans encara avui) i que la Mitjanit havia interpretat en directe: «recordo que, abans, quan arribava el Correfoc nosaltres ja estàvem tocant. Ens passàvem mitja hora tocant en directe La Víbria i La Moscada mentre la gent arribava a la plaça», explica Lliró. «Pensava que no hi tornaria mai», diu el músic, però la Mitjanit oferirà dilluns l’últim concert de festa major. Amb un repertori molt variat que surt de l’oferta més mainstream, els membres de l’orquestra esperen «poder tocar per a tothom», explica Lliró. L’actuació durarà dues hores i clouran la nit Two F*king Dj’s: Marc Pich i Ferry B.