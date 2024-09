El Museu del Barroc s’estrena a les portes obertes de la Festa Major de Manresa amb més de 800 visitants

El Carrer del Balç i el Museu del Barroc de Catalunya han obert, avui dilluns i ahir diumenge, les seves portes al públic manresà amb motiu de la festa major. El nou museu de la plaça de Sant Ignasi, inaugurat el febrer passat i que s’ha estrenat en aquesta activitat de la festa major, ha aplegat entre els dos dies més de 800 persones. Entre els dos equipaments, n’hi han passat 1.214.

Pel Museu del Barroc de Catalunya hi han passat 852 visitants durant les dues jornades de portes obertes. Diumenge, va ser el dia que més persones es van acostar al museu per poder-ne gaudir; en concret, 434. Avui tampoc han estat pocs els visitants que s’hi han aplegat. Una mostra de la bona acollida que ha aconseguit és que, segons ha pogut saber aquest diari, algunes persones que hi han anat han hagut de fer cua per esperar el següent torn per poder-hi entrar. En total, avui dilluns hi han anat 418 visitants.

Un grup de persones fent la visita al Museu del Barroc de Catalunya durant les jornades de portes obertes / ARXIU PARTICULAR

En el cas del Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, el nombre de visitants durant aquests dos dies ha estat menor. En total hi han acudit 362 persones. Avui és el dia que hi han anat més visitants, 206 en total, mentre que, ahir diumenge, va ser més tranquil, amb 156 persones.

Tres persones al Carrer del Balç durant la jornada de dilluns / ARXIU PARTICULAR

L’horari de les portes obertes en ambdós equipaments ha estat el que ja tenen habitualment els diumenges i festius: de 10 del matí a 2 del migdia, al carrer del Balç, i de 10 del matí a 3 de la tarda, en el cas del Museu del Barroc.

Aquest dilluns, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil també ha obert les portes al públic amb motiu de la festa major. En total, durant el matí hi han passat 143 persones.

Visitants al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa durant aquesta Festa Major / ARXIU PARTICULAR

