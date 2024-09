La celebració de foc més manresana tanca la festa gran entre una multitud

Una traca interminable acompanyava, anit, a l’hora de tancar edició, el Correfoc en direcció a la plaça de Palmira Jaquetti. Una multitud va seguir l’acte que tanca la Festa Major de Manresa. Una multitud sota fogueres, fogaines i bèsties i, també, mirant-s’ho i fent fotos, amb un públic familiar d’edats molt diverses. A la plaça d’Europa, on hi havia l’hospital de campanya, no havien rebut cap ferit i encreuaven els dits perquè la nit s’acabés igual. Fins a completar el recorregut quedava estona.

Mitja hora abans de començar, els correfocaires mullaven fulards i gorres a la font de la plaça del Carme i a la que han instal·lat aquests dies a la plaça Major. Els entrepans i les begudes viatjaven a la velocitat de la llum d’una banda a l’altra de les barres al voltant de la plaça i dels bars de l’entorn de la plaça Major, on, després de l’àudio donant consells de seguretat, que va sonar novament abans de començar, i dels dos coets d’avís, van sonar Els Segadors i van desplegar la immensa estelada de costum en una façana de la plaça.

Amb un «Molt bon Correfoc!», un coet i un petit esclat de pirotècnia al cel, va començar la percussió. Els responsables de la festa, Xàldiga, es van començar a repartir per la plaça carregats de pólvora i va començar l’espectacle de foc amb la gent girant en la direcció contrària a les agulles del rellotge al ritme de la música del Correfoc fins que, a 3/4 de 10, amb la pirotècnia havent fet la feina, es van dirigir cap al carrer de Sant Miquel, que enguany havien tancat una estona abans de l’inici per evitar taps de gent en aquest punt.

El Correfoc acomiada la Festa Major de Manresa acompanyat per una gentada / Oscar Bayona

Mentre una part dels participants seguia el recorregut previst, força gent va escurçar el camí per la baixada dels Jueus per anar-lo a trobar a la plaça d’en Creus, on ja hi havia una munió fent el beure dempeus i a les escales de la plaça de la Reforma, inclosos vehicles de les ADF i una ambulància

A les 10 de la nit, la percussió va anunciar que l’infern de foc s’acostava. Hi havia una gentada esperant-lo, però va costar que se situés a la plaça per fer petar la pirotècnia que hi havia penjada. «Osti, hi ha molta gent, avui, aquí!», exclamava un participant. Al seu costat, una parella del Pont de Vilomara que sortia del rovell de l’ou del Correfoc tota acalorada constatava que hi havia més assistència que altres anys, i una espectadora també ho comentava.

Finalment, amb la música a lloc, a la plaça d’en Creus va petar la pirotècnia i ja no va parar. Mentre els participants enfilaven el carrer de Na Bastardes encara sonaven els petards.

A banda de l’àudio inicial per fer arribar a participants i espectadors les consignes de seguretat que calia seguir, en aquesta edició també hi havia àudios a la Plana de l’Om i a la plaça del Carme. En el primer cas, per avisar del tipus de pirotècnia, que és diferent de la d’altres places, molt més vertical i on, per tant, era bàsic que els participants, i espectadors, sabessin on es ficaven. A la plaça del Carme, era per advertir que hi havia foc a la banda de baix i a la de dalt. També pensant en correfocaires i públic.

Segons va anunciar l’Ajuntament, un dron havia de seguir, ahir, la cercavila de foc.

Unes 400 persones van fer possible l’organització, entre les 300 de Xàldiga -inclosos tots els socis de l’entitat i alguns pares de la secció infantil- i el personal dels cossos de seguretat i d’emergències i el sanitari de l’hospital de campanya muntat a la plaça d’Europa.

D’ençà que va quedar tancat l’edifici dels antics jutjats, en obres per fer-hi la futura seu de la Generalitat a la Catalunya central, el camp base dels responsables de portar la pirotècnia és a l’Anònima. Allà és on van anar a canviar-se un cop acabada la festa, que va cloure ball amb l’Orquestra Mitjanit. Tenint en compte que aviat han de començar obres a l’Anònima per convertir-la en seu central dels serveis d’empresa i ocupació de l’Ajuntament, caldrà buscar-los nou emplaçament de cara a l’any vinent.

Subscriu-te per seguir llegint