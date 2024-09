Contenidors de Manresa queden plens a vessar durant els dies de la festa major

Manresa es va deslliurar en l'últim moment que hi hagués una vaga d'escombraries. Finalment, els treballadors de la neteja i l'empresa concessionària del servei, FCC Medi Ambient, es van posar d'acord i, tal com va avançar aquest diari, es va desconvocar la vaga. Divendres passat, l'acord va ser ratificat per l'assemblea de treballadors sense cap vot en contra i amb només una abstenció. Malgrat tot, aquests dies de festa major, molts contenidors de la ciutat han quedat plens a vessar d'escombraries i també algunes papereres del carrer.

Un exemple són els contenidors situats al carrer de l'Arquitecte Gaudí, tocant a la carretera de Vic. El de plàstic està ple de bosses per dins i per fora. A banda, hi ha una cadira, amb roba i unes sabates que han deixat al costat d'un dels contenidors.

Al carrer de Sant Joan d'en Coll, al barri de la Sagrada Família, la situació és molt semblant. A l'àrea de contenidors, el de plàstic està ple a vessar i hi ha deixalles per terra, inclosa una rentadora.

Al carrer de Sant Fruitós, entre el carrer del Bruc i el del Pujolet, al barri de Saldes-Plaça Catalunya, més encara. Hi ha deixalles per terra, a sobre del contenidor dels envasos i també al de paper. La imatge de tot plegat és força deplorable.

Desplegament del nou sistema de recollida

La capital del Bages afronta dels del juny passat, i fins al juny vinent, el canvi del sistema de recollida de les escombraries. Justament avui, s'han començat a repartir les targetes als veïns del barri de la Sagrada Família, després que ja s'implantés el sistema de contenidors tancats als barris de Cal Gravat i la Balconada.

En concret, a la Sagrada Família, les xerrades informatives són el 4 i 5 de setembre al local de l'associació de veïns, on es poden recollir les targetes del 3 al 21 de setembre, de 9 del matí a 8 del vespre, els dies feiners; i de 9 del matí a 2 del migdia, els dissabtes. Els contenidors quedaran tancats el 23 de setembre.

Pel que fa al barri de la Font dels Capellans, juntament amb Viladordis, el Guix i un 10% de la Sagrada Família que quedarà pendent (bàsicament carrerons annexos a la Font), els contenidors quedaran tancats el 14 d'octubre. La xerrada informativa a Viladordis serà el 24 de setembre al local veïnal, i l'endemà s'hi repartiran les targetes. Al Guix, la xerrada serà el 25 de setembre al local veïnal, i el repartiment, l'endemà. A la Font, les xerrades es faran els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, igualment al local veïnal, que estarà obert entre el 30 de setembre i l'11 d'octubre.

