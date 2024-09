L’Ajuntament comença a repartir targetes dels contenidors tancats de la Sagrada Família

Els contenidors tancats han començat la seva expansió pels nuclis més habitats de Manresa. Concentrats fins ara La Balconada i Cal Gravat, ja es deixaran veure al barri de la Sagrada Família, el segon més poblat de la ciutat, i a l’octubre es desplegaran per la Font dels Capellans, Viladordis i al sector de les Cots i al Guix.

La implantació del nou sistema de recollida de residus es basa en els contenidors tancats que només es poden obrir amb una targeta que dispensa l’Ajuntament de Manresa. El contenidor groc dels envasos i el de l’orgànica es podran obrir els cops que faci falta amb l’esmentada targeta, però el contenidor del rebuig només es podrà obrir, per norma general, un cop a la setmana. Els de vidre i cartó estran sempre oberts. El nou model té com a objectiu incrementar la recollida selectiva.

Prova de foc

El desembarcament a la Sagrada Família és com una mena de prova de foc pel nou sistema de recollida de residus. A La Balconada i a Cal Gravat hi ha uns 2.900 usuaris del servei. A la Sagrada Família ja són més. En aquest cas superen els 3.800.

Aquest dimarts s'han començat a repartir les targetes per obrir els contenidors al local de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, al carrer Penedès. Ha estat un no parar. Al matí per exemple, malgrat la pluja insistent, els tres informadors que hi havia a l’entitat veïnal no han parat d’atendre veïns, repartir targetes i resoldre dubtes.

Cues al local de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, aquest dimarts, per recollir targetes / J.M.G.

Les targetes es podran recollir fins al dia 21 de setembre de 9 del matí a 8 del vespre, i els dissabtes de 9 del matí a 2 del migdia. Els contenidors quedaran definitivament tancats el 23 de setembre.

Reunions informatives

Precisament per resoldre dubtes, aquest dimecres a les 10 de matí i dijous a les 7 de la tarda, hi haurà sessions informatives sobre el funcionament del nou sistema celebraran a l’escola Ítaca. És el mateix que es va fer a La Balconada i a Cal Gravat. En els dos casos van ser molt participades.

Entre els veïns que van anar a recollir la targeta hi havia opinions diverses. El Robert és veí de Cal Gravat, on l’estiu es va implantar el nou model. Va anar al local de l’associació per acompanyar la seva àvia. Pensa que «tot el que sigui reciclar és positiu». Del nou model diu que «t’hi acabes habituant».

A Luisa, en canvi, patia perquè a causa d’una malaltia una filla seva ha de dur bolquers. Finalment, podrà obrir el contenidor de rebuig tres cops a la setmana. El Damià no veu clar el nou sistema, i tem pels actes incívics, mentre que el Xavier ha explicat que a casa ja reciclen i que no suposarà cap problema.

La presidenta de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, Marina Hosta, va considerar que serà difícil que la gent s’acostumi a un «canvi tan radical». «Ens haurem d’adaptar de mica en mica Serà un procés llarg». Pensa que hi hauria d’haver més gent que controli que el sistema funcioni, i tem pels actes incívics.

Cap a La Font dels Capellans

La tercera fase del desplegament del nou model, després de La Balconada i Cal Gravat i ara Sagrada Família, es farà a l’octubre a la Font dels Capellans, Viladordis i Cots-Guix-Pujada Roja. En aquest últim cas, però, tindran contenidors com els del Centre Històric.

També s’han programat xerrades informatives. A Viladordis el 23 de setembre a les 7 de la tarda al local de l’Associació de Veïns; a Cots-Guix-Pujada Roja, el 25 de setembre a les 7 al local social del Guix; i a la Font dels Capellans, el dilluns 30 de setembre i el dimarts 1 d’octubre a les 7 de la tarda al casal cívic.

