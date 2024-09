Una plaça Major de Manresa exultant acomiada un dels correfocs més multitudinaris de la història

Satisfacció total, aquesta matinada, després de tancar el recorregut d'un dels correfocs de la Festa Major de Manresa més multitudinaris de la història, segons Jordi Garriga, coordinador de l'edició d'enguany. Ja va començar amb més gentada que altres anys, a 2/4 de 10 de la nit, i ha arribat a mitjanit a la plaça Major amb la mateixa gentada i també en cadascuna de les places per on ha parat durant el trajecte pel Centre Històric.

Segons informació de l'hospital de campanya, situat a la plaça d'Europa, al llarg de tota nit i matinada s'han atès 47 persones, la majoria per petites cremades.

Arxiu particular/G.C.

Un petit castell de focs rematat per un coet han servit per acomiadar la festa de foc i per iniciar-ne una altra, aquesta a l'escenari de la plaça Major de la mà de l'Orquestra Mitjanit. Com és habitual, formant part ja d'un ritual indestriable del darrer acte de la Festa Major de Manresa, les samarretes dels correfocaires han quedat penjades dels fils de la pirotècnia de la plaça Major.

Les samarretes dels correfocaires penjades als fils de la pirotècnia de la plaça / Clara Badia

Un bany de foc a tot arreu

Tot i la gentada, Garriga ha destacat que la cercavila de foc ha avançat a un bon ritme, si bé en algun moment costava passar per alguns carrers per la gent acumulada. "És un dels correfocs més multitudinaris de la història, però ha anat molt bé, superendreçat; a les 12 érem a la plaça Major i la gent ha pogut tenir un bany de foc a tot arreu, carrers, places, saltar totes les moscades i, a més a més, hem tingut la meitat de ferits que l'any passat. N'hi va haver 88 i aquest any n'hi ha hagut 44. Com a entitat estem molt contents i agraïts a tothom qui hi participa, qui hi col·labora, cossos de seguretat, tota la gent de l'entitat Xàldiga, i al públic, als correfocaires". Ha recordat que el de Manresa és el Correfoc "més gran de Catalunya organitzat per una sola entitat". Ara ja, fins l'any vinent...

El Correfoc acomiada la Festa Major de Manresa acompanyat per una gentada / Oscar Bayona

Subscriu-te per seguir llegint