La Setmana de Jocs al Carrer a Manresa s'estrena amb una reivindicació dels jocs tradicionals

La 22a edició de la Setmana de Jocs al Carrer a Manresa s'ha estrenat aquest dimarts a la tarda a la plaça de Sant Domènec agafant el relleu de la festa major. Un centenar de famílies amb infants petits i d'altres de no tan petits han acudit a la plaça per gaudir d'una tria de jocs tradicionals preparats i pensats pels equips del CAE i de la Companyia de Jocs l'Anònima. La jornada d'avui ha estat el tret de sortida de la setmana de jocs, que finalitzarà el 7 de setembre i que aquest any incorpora com a novetat la plaça del Milcentenari.

Mentre els infants més petits, que tot just gatejaven, tenien un espai a terra amb tres mantes amb jocs de construcció de fusta, els més grans han gaudit d'una selecció de jocs repartits en vuit taules al centre de Sant Domènec. Els més valents s'han atrevit a caminar amb xanques per un tros de la plaça, i d'altres han preferit la seguretat d'estar a terra amb jocs de xapes, de punteria, amb raquetes, de cordes i amb baldufes, entre d'altres.

Les mateixes xapes per a l'avi i el net

La gran majoria dels infants ha jugat amb l'ajuda dels seus acompanyants, ja fossin els avis o els pares, que en algunes ocasions han explicat anècdotes de quan eren petits. És el cas d'un pare que ha recordat que les xapes amb què ha jugat el seu fill "són les mateixes de quan jo era petit i jugàvem al pati de l'escola". En altres casos, els acompanyants han ofert suport emocional als menuts que no se'n sortien, com un avi que ha ajudat a resoldre el joc al seu net que plorava.

Els acompanyants dels infants no han estat els únics que han ofert suport i ajuda. Repartits entre les taules hi havia un seguit de treballadors i voluntaris del CAE i de la Companyia de Jocs l'Anònima que s'han encarregat d'explicar els jocs als nens i nenes. La Núria i la Marina són treballadores del CAE. La primera, és el quart any consecutiu que treballa durant la Setmana de Jocs al Carrer, i ha assegurat a aquest diari que cada any és un èxit i que, "personalment, gaudeix-ho molt d'aquests dies".

Recuperar el carrer com a espai de joc

Eva Molina, del CAE i coordinadora de l'activitat, ha explicat que, durant els últims anys, han vist un augment de les famílies amb nens petits que acudeixen a la Setmana de Jocs al Carrer. "Veiem que a les places on hi ha jocs adreçats als més menuts hi acudeixen moltes famílies, i cada cop van en augment". Per part seva, Òscar Garcia, fundador de la Companyia de Jocs l'Anònima, ha assegurat que l'objectiu és "que grans i petits juguin i s'ho passin bé i que deixin les tecnologies de banda durant una estona". També ha observat que, "els últims 22 anys, les maneres de jugar dels nens han canviat. Els carrers ja no són espais on jugar. Nosaltres volem que no es perdin". Ha afegit que els jocs que es podien trobar avui a la plaça "són tradicionals i mantenen l'essència dels jocs dels nostres avis, però estan més ben acabats i els materials són més moderns i adequats".

Alba del Villar, una de les mares que era a la plaça jugant amb els seus dos fills, ha afirmat que li agrada molt aquesta iniciativa "perquè els nens puguin gaudir d'aquesta setmana abans de començar les classes i no es quedin tancats a casa. També m'agrada perquè són jocs diferents dels que poden tenir a casa, i estan pensats per a totes les edats".

A partir de demà, les propostes lúdiques de la Setmana dels Jocs al Carrer es repartiran per diverses places del Centre Històric fins dissabte.

