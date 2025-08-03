Festa Major de Manresa 2025: El programa d'actes, dia a dia
Consulta totes les activitats que es faran a la capital del Bages del dimecres 27 d’agost al dilluns 1 de setembre: concerts, correfocs, tallers, imatgeria i actes per a famílies i públic adult.
Una visita al cinema Atlàntida i l'estrena d'una sardana són les principals novetats d'enguany
Redacció
Descobreix totes les activitats de la Festa Major de Manresa 2025. Del 24 d’agost a l’1 de setembre, la ciutat s’omple de tallers infantils, concerts, balls, espectacles, visites guiades i molt més. Consulta el programa dia a dia i no et perdis els actes més emblemàtics com la Tronada, el Correfoc, la Diada Castellera o el Castell de focs. Viu una festa plena de tradició, cultura i diversió per a totes les edats.
Diumenge, 24 d’agost
El més destacat: Arrenca la Festa Major de Manresa 2025 amb un diumenge pensat per a les famílies, amb tallers infantils i una primera mostra de cultura popular amb el Correfoc infantil.
- 18:00 – Tallers de Xàldiga infantil: fotografia’t amb la imatgeria infantil (Plaça Major)
- 21:00 – Moscada i Correfoc infantil (Plaça Major)
Dimecres, 27 d’agost
El més destacat: Tap’Antic porta vida i sabor al centre històric de Manresa en una jornada de festa major amb activitats culturals i esportives per a tots els gustos.
- 09:00 – Exposició Imatgeria conjunt geganter (Vestíbul de l'Ajuntament)
- 19:00 – Ballada de Festa Major (Plaça Major)
- 19:00 – Tap’Antic (Centre Històric de Manresa)
- 20:00 – Zumba (Plaça Sant Domènec)
- 20:00 – Museu amb denominació d’origen (Museu de l'Aigua i el Tèxtil)
- 21:00 – Assaig a la fresca (Plaça Major)
Dijous, 28 d’agost
El més destacat: Un dijous intens amb tallers, música i exposicions per descobrir tots els racons de Manresa.
- 09:00 – Visites a la Manresa Desconeguda (Inici: pati del Kursaal)
- 10:00 – Crea la teva papallona de paper (Casa de la Culla)
- 18:00 – Miragegants (Pati de Casa Caritat)
- 18:00 – Taller de castells (Plaça Major)
- 18:00 – Tallers de dansa i portes obertes (Plaça de la Mel i c/ de la Mel, 8)
- 19:00 – Lliurament de premis concurs de fotografia (Espai 7 del Casino)
- 19:00 – Jazz i tapes (Pati del Teatre Kursaal)
- 19:00 – Entrena diferent (Parc de l'Agulla)
- 19:00 – Tríduum de pregària (Cripta de la Seu)
- 19:00 – Peluxes (Jardins del Casino)
- 19:30 – Inauguració “95è concurs exposició artistes manresans” (Espai 7)
- 19:30 – Concurs de puzles en parelles (Plaça Fius i Palà)
- 20:00 – Inauguració exposició Roser Blanch (Casino)
- 20:00 – Concert d’orgue i tenora (Basílica de la Seu)
- 20:30 – “Vine a ballar” (Plaça Sant Domènec)
- 21:30 – El cor en dansa (Plaça Major)
Divendres, 29 d’agost
El més destacat: Divendres de concerts, danses i cultura amb molta energia i esperit festiu.
- 17:00 – Visites a la Manresa Desconeguda (Casa Caritat)
- 18:00 – Microscopies (Parc del Cardener)
- 19:00 – Ioga per a tothom (Parc de l'Agulla)
- 19:00 – Oxigen (Plaça de la Mel)
- 19:00 – Concert Cobla Montgrins (Plaça Porxada)
- 19:00 – Música d’arrel africana i jamaicana (Plaça Europa)
- 19:00 – Les Pessigolles (Jardins del Casino)
- 20:00 – Inauguració exposició “Plaers” (Cercle Artístic)
- 20:00 – “La funció que surt malament” (Teatre Conservatori)
- 20:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
- 21:00 – Tradidansa 2025 (Plaça Major)
- 21:00 – Gegantnit! (Passeig de Pere III)
- 21:30 – Nit de salsa (Plaça Neus Català)
- 22:00 – Clepton i Reines del Mambo (Plaça Sant Domènec)
- 23:00 – Ball amb Montgrins (Plaça Porxada)
- 23:00 – Flashy Ice Cream (Carrer Sallent)
Dissabte, 30 d’agost
El més destacat: El dissabte arriba carregat d’activitats per a tota la família, destacant la tronada, el pregó i molts espectacles musicals.
- 09:00 – Vehicles clàssics (Carrer Abat Oliba)
- 10:00 – 3x3 Festa Major (Pavelló Les Bases)
- 10:00 – Taller escultura efímera (Claustre del Museu)
- 12:00 – Màgia al museu (Museu de l'Aigua)
- 12:30 – Pregó institucional (Ajuntament)
- 16:30 – Torneig de futbol (Espai a definir)
- 16:45 – Recepció Oreneta d’Or (Ajuntament)
- 17:00 – Portes obertes Can Font (Centre d’Aigua)
- 17:15 – Lliurament de rams a la Geganta (Ajuntament)
- 17:30 – Tronada i cercavila (Plaça Major)
- 18:00 – “Un sogre de lloguer” (Teatre Kursaal)
- 18:00 – Visita guiada: masia a peu de Séquia (Can Font)
- 18:00 – Microscopies (Parc del Cardener)
- 18:30 – Ballada popular (Plaça Major)
- 19:00 – “Entre Nous” (Jardins del Casino)
- 19:00 – Trobada de bateries (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – Inauguració exposició antifranquisme (Museu)
- 19:30 – La Seu del Hip-Hop (Parc de la Seu)
- 20:00 – Danses del món (Plaça Europa)
- 21:00 – Observació de la lluna (Parc de Puigterrà)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
- 21:30 – Mostra Correfoc (Plaça Major)
- 22:30 – Ballada de Swing (Plaça Neus Català)
- 23:00 – Els Catarres i DJ Kevin Leal (Carrer Sallent)
- 23:00 – Oreneta d’Or (Plaça Major)
- 23:00 – Zàping Versions i DJ Pontti (Plaça Sant Domènec)
Diumenge, 31 d’agost
El més destacat: Diumenge gran amb el seguici, la missa solemne, moltes activitats familiars i el tradicional castell de focs.
- 08:00 – Toc de Matinades (Casa Caritat)
- 10:00 – Torneig de futbol (Espai a definir)
- 10:45 – Seguici de Festa Major (Plaça Major)
- 11:00 – Missa Solemne i Ballada (Basílica de la Seu)
- 11:00 – Diada Castellera (Plana de l’Om)
- 11:00 – Visita Torre Lluvià
- 16:00 – 3x3 Festa Major (Plaça Neus Català)
- 17:30 – “L’avi Tonet” (Teatre Conservatori)
- 17:30 – Cercavila del Pubillatge (carrer Talamanca)
- 18:00 – Actuació Casa de Andalucia (Plaça Major)
- 18:00 – Taller d’insectes (Infosèquia Parc de l'Agulla)
- 18:00 – En Peyu (Teatre Kursaal)
- 18:00 – Microscopies (Parc del Cardener)
- 18:00 – Zona Jocs Infantils (Parc de l'Agulla)
- 18:30 – Comiat i proclamació Pubilla i Hereu (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – Festa Holi (Jardins del Casino)
- 21:30 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
- 22:00 – Castell de focs (Parc de l'Agulla)
- 22:30 – Dansa d’Arrel (Plaça Major)
- 23:30 – 80 Principales i Dream Team (Plaça Sant Domènec)
- 23:30 – Doctor Prats i DJ Arzzett (Carrer Sallent)
Dilluns, 1 de setembre
El més destacat: Últim dia de la Festa Major de Manresa per gaudir dels museus, activitats infantils i un gran correfoc per tancar la festa.
- 10:00 – Portes obertes Museu de l’Aigua i Tèxtil
- 10:00 – Portes obertes Museu del Barroc
- 10:00 – Portes obertes Museu Petit (Museu de Manresa)
- 10:00 – Rebel·lió al museu (Museu de Manresa)
- 10:00 – Creativitat familiar (Museu del Barroc)
- 10:00 – Portes obertes Carrer del Balç
- 11:00 – Missa conventual (Basílica de la Seu)
- 11:00 – Escacs al Passeig (Passeig de Pere III)
- 17:30 – “Nina i el secret de l’eriçó” (Auditori Plana de l’Om)
- 18:00 – Taller de Sardanes (Passeig de Pere III)
- 18:00 – Ballada de country i linedance (Plaça Neus Català)
- 18:00 – Los Sirex (Teatre Kursaal)
- 19:00 – Inauguració exposició dones a la muntanya (Sala Plana de l’Om)
- 19:00 – La nit del Canet kids (Plaça Sant Domènec)
- 19:00 – Sardanes al Cor de Catalunya (Passeig de Pere III)
- 21:00 – Ball de Festa Major (Passeig de Pere III)
- 21:30 – Correfoc (Plaça Major)
- 00:30 – Ball del Correfoc amb Banda Neon i DJ Rutxo (Plaça Major)
12 preguntes freqüents sobre la Festa Major de Manresa 2025
1. Quan se celebrarà la Festa Major de Manresa 2025?
La Festa Major de Manresa 2025 se celebrarà del 28 d'agost a l'1 de setembre.
2. Quin és el pressupost per a la Festa Major de Manresa 2025?
El pressupost és de 350.000 euros, un increment de 30.000 euros respecte a l'any anterior.
3. Què inclourà el programa de la Festa Major?
El programa inclourà més d'un centenar de propostes, incloent concerts, visites a la Manresa Desconeguda, l'estrena d'una sardana, i el Microscopies al parc del Cardener.
4. Qui farà el pregó de la Festa Major?
El pregó serà a dues mans, a càrrec dels germans i actors Marc i Jan Buxaderas.
5. Quins concerts destacats hi haurà durant la Festa Major?
Alguns dels concerts destacats són de Doctor Prats, Catarres, Clepton, i Banda Neon.
6. Què són les Visites a la Manresa Desconeguda?
Són visites guiades per conèixer millor la ciutat, com la visita al cinema Atlàntida i als espais relacionats amb la repressió franquista.
7. Com es podrà seguir els actes més rellevants des dels balcons de l'ajuntament?
Es farà un sorteig d'entrades per poder seguir els actes des dels balcons de l'ajuntament.
8. Quan es podran fer les inscripcions per al sorteig d'entrades?
Les inscripcions es podran fer del 28 de juliol al 12 d'agost.
9. Quins canvis hi ha als recorreguts dels actes a causa de les obres?
La cercavila de dissabte passarà pel carrer de Sant Joan Baptista en lloc del d'Àngel Guimerà, i el Correfoc es desviarà pel carrer de les Campanes i el de Sant Francesc.
10. Quines iniciatives hi haurà contra les agressions sexistes i el consum abusiu d'alcohol?
Es reedita la campanya "Estima la nit" amb Punts Liles i Àngels de Nit per combatre les agressions sexistes i el consum abusiu d'alcohol.
11. Serà gratuït el bus nocturn durant la Festa Major?
Sí, el bus nocturn serà gratuït a partir de les 10 de la nit.
12. Com es podrà arribar al Castell de Focs al parc de l'Agulla?
Hi haurà un bus llançadora des de la parada de Guimerà, amb l'últim viatge a 3/4 de 10 de la nit.
