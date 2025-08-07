ENTREVISTA | Damià Giménez Colell Propietari del restaurant El Vermell i de tres bars a Manresa
«El diners importen, però jo no vull repartir arròs en tàpers»
Emprenedor als 18 anys, es va arruïnar, es va refer, i avui té tres bars i un restaurant a Manresa
Si hi ha algú precoç i insistent en el món de l’hostaleria és Damià Gimènez. Als 13 anys, el seu pare va anar a fer un servei de cambrer a un restaurant de Sant Andreu de la Barca i se’l va emportar. Ell, en comptes d’esperar-se jugant, va anar a la cuina a demanar si li donaven feina a rentar plats. Li van dir que sí, va començar en aquell mateix moment i s’hi va estar dos anys, pujant i baixant de Manresa en tren. Després de passar uns anys a l’Ateneu de les Piques, als 18 anys va muntar el Pirrón d’Elis; poc després ja tenia també el Saroka i el 600. Es va arruïnar. Quan es va haver refet, el 2015, va agafar el Vermell. El 2019, el bar de l’Ateneu de les Bases. El 2020, el bar dels Carlins, rebatejat Le Charlotte Clandestine; i el 2021, El Celler del Passeig. Manresà de 49 anys fill d’una parella cardonina, solter i sense fills, viu per als seus locals.
Si portar un bar és el més sacrificat que hi ha, vostè, amb quatre locals, és un màrtir.
Són quatre perquè hi ha estat implicada tota la meva família. Hi ha hagut la mare, la germana i tres nebots. El que passa és que uns han passat a fer altres coses, la mare es va jubilar... Ara m’he quedat sol i és molt més feixuc. També és veritat que dec ser una mica hiperactiu, sinó no m’embolicaria tant.
El 2003 va haver de tancar els locals que tenia, arruïnat. Per què no va anar bé?
Si no tens diners, l’única manera de començar és endeutar-te assumint riscos molt elevats i aguantant molts abusos, i de vegades no surt bé. Els tractes que fan els bancs als clients que tenen un milió d’euros a mi no me’ls han fet mai. Per tenir una bona emprenedoria aquest país hauria de tenir un finançament sa, i jo no el vaig tenir.
Per què ha sortit millor aquesta vegada?
Havia après coses. He superat la mitjana que diu que la majoria de negocis no superen els cinc anys. Però ha calgut treballar tot el dia set dies a la setmana i controlar moltíssim els costos, i tot i així, abans de la covid estàvem infinitament millor que ara.
Té quatre locals per arribar a quatre tipus de client diferents?
Trobo una satisfacció personal en crear projectes, espais amb ànima. L’Ateneu és el local que menys m’identifica, però els altres tres responen a idees que em feien il·lusió. Els diners són molt importants, però no ho són tot. M’aconsellaven que posés els arrossos del Vermell en tàpers i els repartís amb Glovo, però jo no vull això. El projecte del Jazz al Vermell i els intents de fer coses especials als Carlins també han estat fruit d’aquesta il·lusió.
Al Celler ha aconseguit tenir un local de vins, o s’imposen la cervesa i la Coca-Cola?
Fins al 2021 veníem més vi que cervesa, però la pèrdua de poder adquisitiu està canviant moltes coses. A França van crear una subvenció quan van veure que el consum de vi estava sent substituït per la cervesa perquè és més barata. Aquí això no existeix. I a la gent cada cop li costa més pagar-se estones d’oci.
El bar deu ser el millor termòmetre de l’economia real.
L’hostaleria depèn directament de quants diners té la gent a la butxaca, i ens costa molt apujar els preus quan a nosaltres ens pugen els costos. Puja el preu del cafè però ens resistim a apujar el preu del tallat. I la diferència la compensem amb la nostra suor.
Manresa és un bon lloc per tenir-hi un bar o un restaurant?
Si ets manresà i t’estimes la teva gent és el millor lloc. Al final el més important d’aquesta vida és l’amor (riu). Fora de Barcelona, que juga en una altra lliga, la resta de ciutats són semblants. El realment important és el que t’imposa l’estat, coses com que un autònom que té un empleat pagui gairebé el mateix que qui està facturant un milió d’euros.
El barman psicòleg acaba entenent què busca el client?
El punt de psicòleg del barman hi és, sí. Però el que busca el client és divers. Hi ha qui busca intimitat, qui busca estar amb gent, qui vol relacionar-se, qui vol fer-se veure, i qui va a gaudir del que s’ofereix a aquell local. Aquest darrer cada vegada és més minoritari, malauradament. Fa 50 anys anaves a dinar on es menjava bé; importava l’estofat de vedella, no el local. Ara la gent dona molt valor a l’embolcall. Per això hi ha locals amb olor, llum, música i mobiliari molt calculats.
Els seus no són així.
A mi m’agrada crear, però sóc un clàssic. Valoro més les coses ben fetes que les coses sofisticades. Jo encara tinc la idea que, si treballem molt i tractem bé la gent, ens en sortirem. Malauradament, cada vegada és menys veritat. Cada vegada més es compra un concepte que t’han venut: fas cua com en una cafeteria d’hospital, pagues molt i ajudes a fer més famós el local. O es compra la idea que un fast-food és barat, quan, en realitat, si compares el que paga una família per un dinar ve a ser el mateix que si hagués fet un menú.
Ha començat dues vegades. Si calgués, començaria una tercera?
Només si m’asseguressin que no patiria tant pels diners. Si no em pogués estalviar tot el que he patit per la pasta, no, no repetiria.
