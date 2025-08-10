L’espectacle manresà "Juguem" viatjarà al sud de Madagascar
Les bagenques Paqui Borjas i Yohana Yara portaran la seva obra de teatre a Toliara per "recuperar la infantesa perduda" de nenes vulnerables
La surienca Paqui Borjas, artterapeuta, clown i educadora emocional, complirà a finals d’aquest mes el somni de viatjar al sud de Madagascar per treballar durant un mes en una comunitat femenina. Ho farà a través de les ONGs Ópera Sin Fronteras, Agua de Coco i Bel Avenir. Borjas, que el 2018 va rebre el Premi Maria Casajuana pel seu compromís amb els nens més desfavorits i contra la violència de gènere, va crear el 2019, junt amb la titellaire Yohana Yara, l’espectacle "Juguem" dins el projecte 'Expressa't'.
La comunitat està formada principalment per noies d’entre uns 12 i 16 anys que no han tingut cap vincle afectiu amb les seves mares. Així mateix, Borjas assegura que moltes d’aquestes noies ja són mares tot i ser menors de 16 anys.
La iniciativa de marxar surt d’un somni frustrat de la Paqui. «Fa anys havia planejat anar a Hondures a través d’una ONG de teatre i dansa i al final no hi vaig poder anar perquè dos dies abans es va produir un cop d’estat», explica la clown. En els darrers mesos, una professora li va explicar que hi havia la possibilitat de marxar a Toliara per portar el seu espectacle. «A través del joc de l’art i de l’educació emocional esperem trobar un pont de comunicació que ens uneixi a nosaltres amb elles» i els agradaria que aquestes noies puguin «expressar el que senten amb llibertat». Afegeix que a través del joc i de l’humor volen «recuperar la infantesa i la innocència que ja han perdut, que és el que sabem fer la Yohana i jo».
L’espectacle ‘Juguem’ està protagonitzat per dues nenes: la Claudina i la Florina. Juntes passen per diversos estats emocionals. Tot jugant, la Claudina ajuda la Florina a veure el món amb ulls d’infant. De fet, el clown és innocència i el nas de pallasso és la màscara més petita del món. L’espectacle rescata jocs tradicionals i destaquen valors com l’amistat i la solidaritat. Borjas també vol destacar que no marxen per «salvar-les», sinó que busquen «cooperar i aportar» tot el que puguin.
- El súper de la carretera de Vic de Manresa tanca quan vol tot i la prohibició
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l’heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix
- La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: 'Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure
- Les primeres empreses nascudes del projecte Artífex de Manresa s’emancipen
- Quatre propostes d'adrenalina al límit al cor de Catalunya
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?