Nova estafa

Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu

La Policia Nacional ha requisat 6.000 peces amb un valor al mercat de 500.000 euros quan les originals costen dos milions

Un dels magatzems inspeccionats en l'operatiu que ha desarticulat un entramat d’empreses que comercialitzava mobles de disseny exclusiu falsificats

Un dels magatzems inspeccionats en l'operatiu que ha desarticulat un entramat d’empreses que comercialitzava mobles de disseny exclusiu falsificats

Policia Nacional

Germán González

Barcelona

No només es falsifiquen les peces de roba de marca, també es fan passar mobles corrents com objectes de decoració amb disseny exclusiu. És la cara oculta de l’interiorisme, la que no apareix en els catàlegs i les revistes especialitzades. La Policia Nacional ha desmantellat una banda criminal dedicada a la importació, distribució i venda internacional de mobles de disseny exclusiu falsificats. A partir de diverses pàgines webs, els sospitosos tenien una nau industrial a la Seu d’Urgell, així com magatzems a Manresa, des d’on distribuïen els productes a diversos països europeus aparentant ser una activitat empresària legal. S’havien especialitzat en mercats europeus concrets, com l’alemany, l’italià i el francès.

La investigació policial es va iniciar després de la denúncia per part del representant legal d’una prestigiosa marca de mobles de disseny, contra diverses societats que comercialitzaven articles falsificats. L’operació està batejada com a Noguchi, amb referència a l’escultor i dissenyador nord-americà Isamu Noguchi, que va crear mobles i làmpades molt característics, molt influenciat per les formes orgàniques, i que va influir en l’interiorisme dels anys 50 i 60.

La policia ha inspeccionat les dues naus industrials de la Seu d’Urgell i Manresa, així com a les oficines de les societats investigades. Va detenir l’administrador i el CEO de les societats utilitzades per comercialitzar aquests mobles falsos.

En les inspeccions policials es van requisar més de 6.000 peces de mobiliari que imitaven productes amb un disseny exclusiu que gaudeix de molt prestigi en el sector de l’interiorisme a escala internacional. Els mobles intervinguts, les peces originals dels quals arriben en el mercat legal a preus de fins a 9.000 euros per unitat, eren venuts pels detinguts a través de diverses pàgines web enfocades a diferents mercats internacionals, per quantitats que oscil·laven entre els 50 i els 1.300 euros.

Aquest model de negoci basat en la comercialització d’articles fraudulents els permetia obtenir ingressos anuals pròxims als deu milions d’euros, fet que afectava greument tant els fabricants originals com els consumidors, segons la policia. A més, també comercialitzaven els articles a través de ‘marketplaces’ de conegudes cases de mobles i populars portals de venda ‘online’.

Els sospitosos presumptament compraven els mobles a la Xina, a través de diferents proveïdors d’aquest país, i n’incrementaven el preu un 261,5% per vendre’ls per les pàgines web simulant ser de dissenys exclusius. Després d’analitzar els dispositius electrònics dels sospitosos, la policia conclou que, durant anys, han venut prop de 90.000 articles falsificats que infringeixen els drets de propietat industrial de les marques perjudicades. No hi ha dubte que l’atractiu del moble està més en la funcionalitat que en la seva procedència, sigui la Xina o Suècia.

