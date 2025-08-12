Agents de paisà controlen a Manresa qui tira bosses de deixalles a terra
En mig any han posat 42 multes de 150 euros cadascuna a ciutadans enxampats in fraganti
En declaracions a Regió7, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha admès que la implantació del nou model de recollida d’escombraries amb contenidors tancats ha generat problemes.
«Hi ha carrers que es veuen bruts, hi ha zones de contenidors que han de millorar mol i hi ha incivisme». Davant de tot això ha afirmat que s’està ajustant el model. «Hi ha àmbits, sobretot al Centre Històric, hem incrementat el nombre de contenidors perquè no hi havia prou capacitat. També els dies de recollida, i la neteja de l’entorn de les illes de contenidors». Ha lamentat, però, que encara hi hagi persones que «malauradament no ho fan bé, i no ens podem permetre tenir els carrers i l’espai públic brut».
Sancions
En aquest sentit ha assegurat que encara s’ha de fer pedagogia entre totes aquelles persones que «o bé van molt despistades i no s’han assabentat que hi ha un nou model i que han d’anar a buscar una targeta, o bé que passen del sistema. En aquest cas han de saber que poden ser multades".
Des del febrer passa fins al passat juliol, es van interposar 42 multes de 150 euros a gent que tirava la bossa de les deixalles a terra. Es tracta de sancions a ciutadans que han estat enxampats in fraganti per agents de paisà de la Policia Local de Manresa, que regularment fan tasques de vigilància a illes de vianants en punts on s’ha detectat que hi ha més problemes de brutícia i deixadesa.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià