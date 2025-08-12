Agents de paisà controlen a Manresa qui tira bosses de deixalles a terra

En mig any han posat 42 multes de 150 euros cadascuna a ciutadans enxampats in fraganti

Brutícia i deixadesa en una illa de conteniors del barri de la Sagrada Família

Brutícia i deixadesa en una illa de conteniors del barri de la Sagrada Família / ARXIU/J.M.G.

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

En declaracions a Regió7, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha admès que la implantació del nou model de recollida d’escombraries amb contenidors tancats ha generat problemes.

«Hi ha carrers que es veuen bruts, hi ha zones de contenidors que han de millorar mol i hi ha incivisme». Davant de tot això ha afirmat que s’està ajustant el model. «Hi ha àmbits, sobretot al Centre Històric, hem incrementat el nombre de contenidors perquè no hi havia prou capacitat. També els dies de recollida, i la neteja de l’entorn de les illes de contenidors». Ha lamentat, però, que encara hi hagi persones que «malauradament no ho fan bé, i no ens podem permetre tenir els carrers i l’espai públic brut».

Sancions

En aquest sentit ha assegurat que encara s’ha de fer pedagogia entre totes aquelles persones que «o bé van molt despistades i no s’han assabentat que hi ha un nou model i que han d’anar a buscar una targeta, o bé que passen del sistema. En aquest cas han de saber que poden ser multades".

Des del febrer passa fins al passat juliol, es van interposar 42 multes de 150 euros a gent que tirava la bossa de les deixalles a terra. Es tracta de sancions a ciutadans que han estat enxampats in fraganti per agents de paisà de la Policia Local de Manresa, que regularment fan tasques de vigilància a illes de vianants en punts on s’ha detectat que hi ha més problemes de brutícia i deixadesa.

