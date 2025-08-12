Aigües de Manresa inverteix més de 2,7 milions d’euros durant l’estiu en la millora de xarxes i infraestructures de Manresa i municipis de l’àmbit
L’objectiu dels treballs és reforçar el servei i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible
Redacció
Aigües de Manresa està impulsant durant els mesos de juliol i agost un conjunt d’obres per millorar les infraestructures de subministrament d’aigua potable, sanejament, eficiència energètica i sostenibilitat a Manresa i altres municipis de l’àmbit de la companyia.
Les actuacions compten amb una inversió de 2,7 milions d’euros, i l’objectiu és reforçar el servei, renovant i millorant la xarxa d’aigua potable i clavegueram, i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible, amb la implementació d’energies renovables com la geotèrmia i les plaques fotovoltaiques.
Entre els projectes destacats hi ha la instal·lació de plaques fotovoltaiques als Dipòsits Nous de Manresa, amb un total de 284 kWp; la renovació de trams de la xarxa d’aigua potable a diferents carrers de Manresa com el Joan Fuster, carrer Nou i Puigterrà de Baix, entre altres; actuacions per a la renovació i sectorització de xarxes i connexions al sistema general de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Monistrol de Calders, Marganell, Sant Mateu de Bages (Castelltallat) o Rajadell; i la millora de la xarxa del clavegueram de Manresa, amb un import global de més de 60.000 euros.
A les Piscines Municipals de Manresa, tal com va informar aquest diari la setmana passada, Aigües de Manresa ha iniciat les obres per posar en marxa un projecte d’estalvi energètic combinant tres modalitats d’energies renovables per generar calor i electricitat: geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia. El projecte suposa, una inversió d’un milió d’euros d’entrada, i més endavant no es descarta aprofitar l’escalfor de les aigües residuals del torrent de Sant Ignasi perquè les piscines tinguin aigua calenta. De moment, però, es treballa per generar energia via geotèrmia i aerotèrmia.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià