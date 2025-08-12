Aigües de Manresa inverteix més de 2,7 milions d’euros durant l’estiu en la millora de xarxes i infraestructures de Manresa i municipis de l’àmbit

L’objectiu dels treballs és reforçar el servei i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible

Aigües de Manresa inverteix més de 2,7 milions d’euros durant l’estiu en la millora de xarxes i infraestructures de Manresa i municipis de l’àmbit / Axel Casas

Redacció

Manresa

Aigües de Manresa està impulsant durant els mesos de juliol i agost un conjunt d’obres per millorar les infraestructures de subministrament d’aigua potable, sanejament, eficiència energètica i sostenibilitat a Manresa i altres municipis de l’àmbit de la companyia.

Les actuacions compten amb una inversió de 2,7 milions d’euros, i l’objectiu és reforçar el servei, renovant i millorant la xarxa d’aigua potable i clavegueram, i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible, amb la implementació d’energies renovables com la geotèrmia i les plaques fotovoltaiques.

Entre els projectes destacats hi ha la instal·lació de plaques fotovoltaiques als Dipòsits Nous de Manresa, amb un total de 284 kWp; la renovació de trams de la xarxa d’aigua potable a diferents carrers de Manresa com el Joan Fuster, carrer Nou i Puigterrà de Baix, entre altres; actuacions per a la renovació i sectorització de xarxes i connexions al sistema general de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Monistrol de Calders, Marganell, Sant Mateu de Bages (Castelltallat) o Rajadell; i la millora de la xarxa del clavegueram de Manresa, amb un import global de més de 60.000 euros.

A les Piscines Municipals de Manresa, tal com va informar aquest diari la setmana passada, Aigües de Manresa ha iniciat les obres per posar en marxa un projecte d’estalvi energètic combinant tres modalitats d’energies renovables per generar calor i electricitat: geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia. El projecte suposa, una inversió d’un milió d’euros d’entrada, i més endavant no es descarta aprofitar l’escalfor de les aigües residuals del torrent de Sant Ignasi perquè les piscines tinguin aigua calenta. De moment, però, es treballa per generar energia via geotèrmia i aerotèrmia.

