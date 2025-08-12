El dia que van salvar Sant Benet de Bages
Caixa Manresa va treure el monestir de la decadència i el va convertir en eix d’un gran complex
Sant Benet de Bages, el monestir més important de la comarca i un dels conjunts romànics més destacats de Catalunya, es deteriorava any rere any davant la impotència general, en mans d’una propietat fragmentada que no tenia ni ganes ni capacitat per fer-hi la inversió que calia. Els ajuntaments de Sant Fruitós i de Navarcles, termes on se situa el conjunt, ho veien; la Generalitat ho veia. Però va haver de ser Caixa Manresa qui, amb l’empenta del tàndem que formaven Valentí Roqueta i Adolf Todó, i amb les possibilitats que oferia un moment de bonança econòmica, van treure Sant Benet del forat on havia caigut. Avui, el monestir forma part d’un gran conjunt hoteler i turístic, Món Sant Benet, la construcció del qual va començar ara fa 25 anys.
La història, però, venia de molt més lluny. Sant Benet de Bages va ser fundat entorn de l’any 950 i reconstruït a mitjan segle XII. La comunitat benedictina que s’hi va establir va passar a dependre de Montserrat el 1594,i el 1835, amb la desamortització, en van marxar els darrers monjos i la propietat va passar a mans de l’estat. La va adquirir un argentí establert a Barcelona, Antoni Blaha, qui, carregat de deutes, el 1853 en va vendre una part a un grup de socis que va muntar una fàbrica tèxtil al costat del monestir. El 1866 la resta va quedar en mans dels creditors de Blaha, que el 1906 van vendre el monestir i el seu entorn immediat a Elisa Carbó, accionista de la fàbrica, que en va pagar 25.000 pessetes. Molts diners? Una ganga. Ajustant el valor al temps transcorregut equivaldria a poques desenes de milers d’euros. No gaire més del que ara val un bon cotxe.
Elisa Carbó era un personatge singular: els seus pares eren uns indianos enriquits que van casar dues de les seves tres filles amb dos germans procedents, també, d’una família enriquida a Amèrica, els Casas. Elisa es va casar als 22 anys amb Ramon, de 39, i van tenir tres fills, un dels quals Ramon, va esdevenir el pintor més important de la Barcelona de la seva època. Ramon Casas es va enamorar del monestir que havia comprat la seva mare i va enredar un amic eminent, el polític i arquitecte Josep Puig i Cadafalch, perquè s’encarregués de restaurar-lo. I així, Sant Benet es va convertir en la segona residència d’una de les personalitats més importants de la cultura catalana del canvi de segle.
Els hereus en van conservar la propietat, cada vegada més dividida entre germans i cosins, fins que la decadència va ser tan gran que l’església va ser desacralitzada i ja no s’hi van poder celebrar ni els casaments -principalment al claustre- que havien estat tan tradicionals al Bages. I en aquest punt va aparèixer Caixa Manresa.
L’entitat, després de negociacions llargues i pacients, va aconseguir posar d’acord els propietaris i va adquirir el conjunt per 166 milions d’euros amb el propòsit de convertir-lo en un espai restaurat, visitable i concebut per atreure turisme. El president, Valentí Roqueta, va assegurar que la rehabilitació serà «modèlica, i no s’hi escatimarà mitjans». Sant Benet, va dir «ha de ser el vaixell insígnia dels nostres projectes socials i culturals».
Els experts van considerar l’operació una notícia de primer ordre que evitaria que el conjunt romànic i la part modernista construïda pels Casas s’acabés deteriorament de forma irreversible. Tothom va estar d’acord que Caixa Manresa era el propietari ideal per fer-hi una bona feina. I la va fer. Va fer tot Món Sant Benet.
ANYS DESPRÉS, TOT UN MÓN EN MANS INESPERADES- La fusió que va situar Caixa Manresa dins Catalunya Caixa, i la fallida d’aquesta, va fer que Sant Benet, ara centre del complex Món Sant Benet, anés a parar la Fundació la Pedrera, propietària actual. La seva fortalesa ha protegit el conjunt en els moments de crisi, però el control ja és totalment aliè al territori de la vella entitat d'estalvis.
