Girona adopta el model Manresa de recollida d'escombraries
La capital gironina va implantar un sistema el 2024, que ha estat molt criticat, i ara el canviarà per un de semblant al de la capital del Bages
Girona adoptarà el model Manresa de recollida d’escombraries després de les reiterades queixes pel sistema de neteja que va posar en marxa la capital gironina a mitjans del 2024 amb contenidors tancats multifraccions. Això vol dir que, segons el dia, en un mateix contenidor calia tirar els envasos, un altre dia el paper i cartró, i un altre el rebuig. Això es combina amb el porta a porta en determinats barris de la ciutat i amb contenidors temporals a certs punts.
A Girona, després de protestes veïnals i dels comerços, de la recollida de més de 5.000 signatures contra el model, i d’illes de contenidors brutes i deixades, ha optat per incorporar un contenidor per cada fracció, igual que a Manresa, que es podran obrir igualment amb targeta però cada dia i a qualsevol hora.
En el cas de la capital del Bages, el paper i el vidre són contenidors oberts, el d’orgànica i envasos es poden obrir tot el dia i els cops que faci falta, i el de rebuig tan sols un cop a la setmana per norma general. Si hi ha tèxtil sanitari, es pot obrir fins a tres cops per setmana.
Tot en un contenidor
A Girona el paper i cartró s’ha de llençar un dia a la setmana; el vidre també un a la setmana; els envasos, dos; el rebuig i el tèxtil sanitari, tres, i l’orgànica, cinc. Les illes de contenidors disposen d’un dipòsit multifracció (que alterna envasos, paper i rebuig) i un d’orgànica. Aquest és el sistema que es va posar en marxa a mitjans de l’any passat.
L’Ajuntament de Girona, amb un tripartit independentista -Guanyem Girona de l’esquerra independentista, Junts i ERC- amb l’alcalde Lluc Salelles provinent de la CUP al capdavant, ha virat i ha aprovat posar en marxa el model Manresa a partir de principis del 2026, quan hi arribaran els nous contenidors tancats. S'aniran instal·lant de forma progressiva i es continuaran obrint amb targeta com fins ara.
També com va fer Manresa, es contractarà un equip d’agents ambientals perquè expliquin a la ciutadania el funcionament del nou sistema. Mentrestant, han augmentat els dies de recollida d’orgànica i rebuig, i ha recuperat els vells contenidors oberts de vidre.Tot i això, els contenidors només es poden obrir els dies fixats de 7 a 10 del vespre, fins que hi hagi el canvi.
Crítiques a Manresa
Es dona el cas que el nou sistema de recollida d’escombraries de Manresa també ha generat problemes de brutícia, amb bosses d’escombraries a terra, i queixes, encara que no amb la intensitat del que ha viscut Girona aquest últim any.
Segons l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en tots aquells llocs on hi ha hagut canvis per augmentar el reciclatge, tal com reclama Europa, hi ha hagut problemes. Però el fet que la capital gironina posi en marxa un sistema semblant al de Manresa «és un indicador que el nostre sistema és correcte», opina.
En declaracions a Regió7, Aloy, ha afirmat que «és clar que tenim dificultats» amb el nou servei de recollida d’escombraries, «però les estem intentant resoldre perquè funciona. Primer perquè hem fet un salt importantíssim en el reciclatge, i segon perquè dona més flexibilitat a l’usuari. És molt més restrictiu el porta a porta, on cada dia has de llençar una fracció diferent i a una determinada hora. En canvi, es pot llençar la brossa qualsevol dia a qualsevol hora excepte el rebuig, que és el que hem d’intentar generar al mínim».
El sistema de contenidors tancats de Manresa es va posar en marxa l’estiu de l’any passat als barris de La Balconada i Cal Gravat. S’ha anat escampant progressivament a tota la ciutat fins aquest juny.
Ha sigut la primera gran ciutat del país en implantar arreu el model de contenidors tancats. Això ha generat interès entre municipis i institucions d’arreu. Han visitat la ciutat o s’han reunit amb el govern manresà representants dels ajuntaments de Montcada i Reixach, Granollers, Barcelona, Olesa de Montserrat, Terrassa, Sabadell i Rubí. També han estat a Manresa una delegació del Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís, també de Menorca, i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental que aplega 19 municipis de la comarca.
