L’Ajuntament de Manresa dóna per resoltes el 90% de les queixes que rep
Segons dades del consistori, de les 7.088 reclamacions del 2024 només en van quedar pendents 615
Redacció
Segons les dades estadístiques de l’Ajuntament de Manresa de la xifra rècord de 7.088 queixes i suggeriments que es van presentar al consistori l’any passat, només van quedar pendents de resoldre’s 615. Això suposa que el 91,32 % de les demandes o reclamacions que van presentar els ciutadans es van solucionar.
Sempre segons les dades municipals, es van atendre el 90% en l’àmbit d’urbanisme; el 98,6% de manteniment de la via pública, que són de les queixes més recurrents per part de la ciutadania amb més de 1.100 casos l’any 2024; el 80% dels aspectes mobilitat plantejats, el 95% de neteja i residus, el 99% pel que fa a parcs i jardins i el 100% de planificació a la via pública. Neteja i residus és l’apartat de serveis al territori que va generar més queixes l’any passat, amb un total de 2.745. El segueixen manteniment de la via pública, parcs i jardins amb 561 i seguretat ciutadana amb 514.
En números absoluts, van quedar pendents 141 queixes i suggeriments de l’àmbit de la salut pública, 133 de neteja i residus i 92 de mobilitat, pel que fa a les principals tipologies dels serveis que presta l’Ajuntament.
Temps de resolució
Una altra dada destacada i important és el temps mitjà de resolució de cadascuna de les reclamacions presentades a l’Ajuntament. L’any passat va ser de 25 dies de mitjana, gairebé igual que el 2023. Aquí l’Ajuntament mostra una millora important en relació als 76 dies de mitjana que es van registrar tant l’any 2016 com el 2017. A partir d’aquí va anar de baixa any rere any, amb 62 dies comptabilitzats el 2018; 53 dies el 2019 i el 2020, 30 el 2021 i 46 el 2022.
Ajuntament de Manresa va resoldre el 99% de les queixes i suggeriments plantejats pels ciutadans sobre seguretat ciutadana i neteja l’any 2020. Concretament, va comptabilitzar que van quedar pendents 8 de les 800 demandes rebudes sobre residus i 2 de les 224 sobre inseguretat aquell any.
Segons mostra la seva estadística de dades del 2024, la darrera que ha fet pública, van quedar pendents 133 de 2.745 referents a neteja i residus i 3 de 514 de seguretat ciutadana.
Per àmbits
El 2020, per àmbits organitzatius, el de Territori va ser el que va recollir més queixes i suggeriments, 2.180, seguit dels 355 de serveis a les persones; 226 de seguretat ciutadana; 65 de serveis interns i 23 d’altres. Territori inclou urbanisme, manteniment de la via pública, mobilitat, neteja i residus, parcs i jardins i planificació de la via pública.
Per altra banda, pertanyen a l’àrea de serveis a les persones temes com acollida, serveis socials, salut pública, cooperació, gent gran, joventut, cultura, ensenyament, universitats i esports. Seguretat ciutadana no té altres subdivisions. També s’han comptabilitzat reclamacions de serveis interns que inclourien hisenda o informació ciutadana.
