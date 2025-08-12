Manresa, una ciutat amb 35.000 arbres?
A l'entorn del polígon del Pont Nou se'n plantaran 2.000, segons ha anunciat l'Ajuntament
Redacció
La darrera xifra global sobre l’arbrat de Manresa la va donar fa un any el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet: 33.651 en sòl considerat urbà, segons un informe dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona. Però des de llavors s’ha fet un altre anunci que mostra que es tracta d’una quantitat que va en augment.
El govern municipal ha explicat que al conjunt del pla parcial del Pont Nou i els diversos projectes de l’entorn s’hi plantaran més de 2.000 arbres, per aconseguir recorreguts de vianants vers i ombrívols i combatre l’escalfament global i fer una ciutat més adaptada al canvi climàtic.
Això situa la xifra per sobre dels 35.000 sumant la intervenció en un sol punt de la ciutat.
La quantitat pot ser més gran si s’hi afegeixen les intervencions en altres bandes de Manresa, tot i que també cal tenir en compte que l’arbrat mor per envelliment o altres causes i cal anar reposant constantment exemplars que es perden.
L’informe dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona detallava que Manresa té 14,47 m2 de superfície verda per habitant, una mica per sota de la mitjana. Però 2,32 habitants per arbre, el doble de la mitjana pel que fa a l’arbrat viari.
Segons l’informe dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona, la mitjana de la província de Barcelona pel que fa al tractament químic i poda excessiva d’arbres és del 10% mentre que a Manresa el percentatge és molt inferior i se situa entorn d'un 3%.
Segons va explicar el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, hi ha altres indicadors en els quals la capital del Bages surt ben parada de la comparació amb la majoria de municipis. «Estem molt ben valorats en altres temes com, per exemple, la implantació de serveis de renaturalització, ja que tenim el doble d’espais verds amb vegetació espontània», afirmava.
