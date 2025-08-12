Neteja i residus ocupen el primer lloc en el rànquing de queixes a Manresa
Al conjunt de la ciutat s’han més que doblat en cinc anys les reclamacions que s’han presentat davant l’Ajuntament
Redacció
L’any 2024 es va assolir una xifra rècord de queixes i suggeriments que va rebre l’Ajuntament de Manresa. Van ser 7.088. S’hi va arribar després d’un increment continuat dels anys anteriors. 2.849 l’any 2020; 3.933 el 2021; 4.692 el 2022 i 5.744 el 2023. Aquest increment es dona sobretot al Barri Antic (vegeu gràfic). Si ens remuntem a anys anteriors, el 206 n’hi va haver 2.483; el 2017, 2.842; el 2018, 3.095; i el 2019, 3.289.
Les 7.088 de l’any passat suposen un 23 % més que el 2023 i són més del doble en relació amb el 2020, concretament un 149%. Especial incidència tenen les queixes i suggeriments de veïns del Barri Antic. Del conjunt de 7.088 van suposar l’any passat 3.965, el 56%.
El Barri Antic té un 6% de la població de Manresa, però genera més de la meitat del total de les queixes i els suggeriments. Si es compara amb anys anteriors la diferència és encara més gran: 2.783 el 2023; 1.969 el 2022; 1.209 el 2021; 136 el 2020; 157 el 2019; 165 el 2018; 135 el 2017; i 142 el 2016.
Aquest gran salt entre les 142 queixes comptabilitzades l’any 2016 i les 3.965 del 2024 no és comparable a l’increment molt més moderat en altres punts de la ciutat. Per exemple, a la Balconada van passar, en el mateix període, de 60 a 85; a Cal Gravat de 56 a 67; a la Carretera de Santpedor de 359 a 565; a les Escodines de 184 a 210; a la Sagrada Família de 205 a 243.
Territori, neteja i residus
Si es mira la tipologia de queixes sobre la quantitat total s’observa que l’any passat el nombre més elevat corresponia a neteja i residus, amb 2.745, que també ha estat la quantitat més alta registrada la darrera dècada. Correspon a l’àrea de Territori. L’evolució completa pel que va a aquest àmbit és de 650 el 2016, 692 el 2017, 775 el 2018, 976 el 2019, 808 el 2020, 878 el 2021, 1.148 el 2022 i 1.528 el 2023.
Cal recordar que a mitjans de l’any passat es va posar en marxa de manera progressiva el procediment per canviar de cap a peus el sistema de recollida de residus. Amb el nou sistema els contenidors de l’orgànica, d’envasos i de rebuig només es poden obrir amb una targeta que l’Ajuntament ha facilitat a cada nucli familiar, amb la particularitat que el de rebuig només es pot obrir un cop a la setmana. Els altres, cada dia i les vegades que faci falta, mentre que els de paper i vidre tenen lliure accés.
El canvi de sistema de gestió de residus no explicaria, però, l’augment de queixes i suggeriments al Barri Antic, perquè no ha estat fins aquest mateix estiu que s’ha aplicat al cor de la ciutat.
Altres preocupacions
Entre els principals motius de preocupació dels ciutadans també hi va haver el manteniment de la via pública, 1.149, parcs i jardins, 561; la seguretat ciutadana, 514 i la salut pública, 499.
Capítol a part mereixen les formes com la ciutadania fa arribar les seves queixes i suggeriments a l’Ajuntament. Del total, 3.816 van ser presencialment, 2.186 per telèfon i 1.086 per la web o el telèfon mòbil. Si es compara amb el 2016 presencials només van ser 11, 2.036 per telèfon i 436 web/mòbil.
La gran diferència s’observa en l’atenció a les queixes presencials. Si l’any 2016 se’n van comptabilitzar 11, el 2017, 15; el 2018, 29; el 2019, 41; el 2020, 25; el 2021, 1.051; el 2022, 1.804; el 2023, 2.639 i les ja esmentades 3.816 de l’any passat.
Les queixes i els suggeriments apareixen classificades per àmbits, tipologies i anys. La informació és accessible mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, en l’apartat de Serveis i, concretament, en Atenció a la Ciutadania.
L’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa es materialitza mitjançant les oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) i d’Atenció Econòmica (OAE). La primera va començar a funcionar el maig del 2009 i la segona el setembre del 2011 amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la tramitació de bona part de les gestions que necessiten fer amb l’Ajuntament així com oferir un servei d’atenció personalitzada que acompanyi el ciutadà en el seu procés particular.
La seva funció d’informar, dirigir i orientar, tot centralitzant la informació de la gestió municipal es fa utilitzant tots els canals disponibles: presencial, telefònic i telemàtic. En l’apartat de dades sobre queixes i suggeriments s’ofereix informació estadística anual sobre la quantitat de queixes, distribuïdes per serveis, percentatge de resolució, temps mitjà de resolució o distribució per barris.
