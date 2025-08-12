Salut
L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
L’aplicació d'Althaia, anomenada Pukono, està pensada per a persones amb tensió alta o amb insuficiència renal
S’ha instal·lat en més de 57.000 dispositius mòbils
Redacció
Ajudar les persones que pateixen hipertensió i/o una insuficiència renal a seguir una dieta segura i adequada i, al mateix temps que sigui atractiva i variada. Amb aquest objectiu la Fundació Althaia de Manresa va crear l’aplicació gratuïta que va batejar amb el nom de Pukono. Era el 2014. Actualment la tenen instal·lada més de 58.700 persones arreu del món i l’utilitzen i la consulten una mitjana de 2.000 usuaris al dia.
Segons dades d’Althaia, des de la seva posada en marxa l’aplicació s’han comptabilitzat 93.749 descàrregues a més de 80 països del món. Espanya i Catalunya són els punts on es concentren la gran majoria d’usuaris, tant d’IOS com d’Android, seguit de Mèxic, Xile, Estats Units i Perú.
Una de les app més cercades
Aquestes xifres corroboren que Pukono ha estat una de les apps més cercades per a dietes de malaltia crònica renal en l’àmbit mundial, diu la fundació sanitària i assistencial.
L’objectiu del projecte era «posar a disposició dels pacients, de forma ràpida i fàcil, informació fiable sobre quins aliments eren segurs per a la seva salut i quins no». Per aquest motiu el Servei de Nefrologia de la Fundació Althaia i la Fundació Alícia -el centre d’investigació culinària del complex Món Sant Benet que entre altres coses treballa colze a colze amb hospitals- juntament amb la biotecnològica Amgen, van decidir apostar per crear l'aplicació.
Per tal de reduir riscos i prevenir possibles complicacions, cal que les persones que pateixen determinades patologies modifiquin la seva dieta. Les persones amb hipertensió, per exemple, han d’evitar la ingesta excessiva de sal, i les persones que pateixen insuficiència renal cal que limitin els aliments amb potassi i fòsfor, substàncies habitualment eliminades pel ronyó i que tendeixen a acumular-se en excés si la funció renal empitjora. La insuficiència renal és una de les patologies que poden aparèixer a causa, precisament, de la hipertensió.
Pukono és una eina molt pràctica que posa a l’abast de qualsevol persona informació fiable, que pot ser especialment útil quan s’han de prendre decisions sobre què es pot menjar en un restaurant o a l’hora de fer la compra. Està disponible en català, castellà i anglès.
Cercador, consells i menús
Disposa d’un cercador d’aliments, una secció de consells i un bloc de menús. El cercador d’aliments és molt visual i pràctic, ja que els identifica mitjançant un semàfor, tenint en compte si l’aliment és segur pel que fa al sodi, potassi i fòsfor, que són els minerals que tenen un efecte més directe en la insuficiència renal. En cas en què l’usuari només hagi activat el perfil d’hipertensió, apareix un únic semàfor de sodi.
La valoració de l’aplicació que fan tant els pacients com els professionals és molt positiva. Obté un 4,1 de mitjana sobre 5.
Informació fiable
En un moment en què les xarxes socials han afavorit la circulació de tota mena d’informacions no sempre fiables sobre temes alimentaris, un recurs com Pukono amb informació basada en l’evidència científica i elaborada per professionals experts, té un gran valor per a l’usuari i és una mostra més del propòsit d’Althaia, que és treballar per preservar i millorar la salut i el benestar de les persones, segons la fundació.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià