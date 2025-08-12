La Policia Local de Manresa triplica els controls d’alcoholèmia i duplica les denúncies per excés de velocitat per reduir accidents
Durant el primer semestre del 2025 els accidents a la ciutat cauen un 4,71% amb el reforç policial i les campanyes de seguretat viària
Redacció
Manresa ha registrat una reducció del 4,71% en el nombre d’accidents de trànsit durant el primer semestre de 2025, coincidint amb l'increment dels controls d'alcoholèmia i de velocitat per millorar la seguretat viària.
L’Ajuntament de Manresa ha desplegat durant aquests primers sis mesos de l’any un pla integral d’actuació que combina tres eixos fonamentals. Més presència policial als punts amb més incidència viària i en franges horàries de major risc; campanyes específiques de seguretat viària, centrades en la detecció de conductes imprudents; i més educació i sensibilització sobre una conducció segura i responsable.
Entre les mesures més rellevants destaca l’increment notable de les proves d’alcoholèmia, que han augmentat un 301,46% respecte al mateix període de l’any anterior. Paral·lelament, les denúncies per excés de velocitat s’han multiplicat per dos, amb un creixement del 117,89%.
La intensificació dels controls preventius i de velocitat ha tingut un efecte directe en la reducció de conductes de risc, especialment en zones urbanes on la convivència entre vehicles, bicicletes i vianants és més fràgil.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha destacat que aquestes xifres "no són fruit de l’atzar, sinó del compromís ferm de l’Ajuntament amb la seguretat de les persones i amb una mobilitat més segura i responsable". Aloy ha remarcat que el consistori continuarà invertint en recursos humans, tecnologia i campanyes de conscienciació per consolidar aquesta tendència positiva.
El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí Moll, ha afegit que "la combinació de vigilància efectiva, pedagogia viària i acció preventiva és la clau per evitar accidents i salvar vides", tot subratllant que l’objectiu final és arribar al màxim de dies sense sinistralitat greu.
L'Ajuntament reafirma amb aquestes dades que la col·laboració entre administració, cossos policials i ciutadania és fonamental per aconseguir una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb totes les persones que comparteixen la via pública.
