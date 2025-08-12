El projecte Mosaic de Manresa acompanya gairebé 300 persones el 2024 en el seu procés d'inclusió social i laboral

Impulsat per la Fundació Germà Tomàs Canet i amb el suport de diverses entitats del territori, el programa treballa especialment amb persones amb problemes de salut mental 

Durant el 2024 s'ha reforçat l'activitat del Club Social i s'ha incrementat el nombre de contractes laborals aconseguits

El projecte Mosaic acompanya gairebé 300 persones el 2024 en el seu procés d'inclusió social i laboral

El projecte Mosaic acompanya gairebé 300 persones el 2024 en el seu procés d'inclusió social i laboral / Fundació Germà Tomàs Canet

Redacció

Manresa

El projecte Mosaic de Manresa va acompanyar, durant el passat 2024, 295 persones en el seu procés d'inclusió comunitària i inserció laboral, especialment persones amb problemes de salut mental o que es troben en situació de vulnerabilitat social.

La línia d'inclusió social es concreta a través del Club Social Mosaic, un espai de trobada on es promouen les relacions socials, el benestar emocional i la participació comunitària. El 2024 s'hi han atès 189 persones (54% dones), i s'han fet 28 activitats en col·laboració amb 25 entitats del territori. Actualment, el club té 54 socis i sòcies i continua reforçant el seu paper com a recurs inclusiu i obert a la comunitat.

D'altra banda, el Programa Laboral ha atès 106 persones, amb una mitjana d'edat de 38 anys i una majoria d'usuaris derivats de centres de salut mental. S'han aconseguit 91 contractes laborals (11 més que l'any anterior) que han permès la inserció de 57 persones a 49 empreses del territori. Un 86% d'aquestes contractacions s'han fet a empreses ordinàries, fet que demostra l'impacte del programa en el teixit empresarial local.

Mosaic, és un projecte de la Fundació Germà Tomàs Canet, i està impulsat conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Althaia, les Germanes Dominiques del Convent de Santa Clara i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. L'any passat va celebrar el seu 20è aniversari remarcant la tasca feta per donar resposta a les necessitats socials i laborals de les persones amb malalties mentals.

En el seu naixement va ser un projecte visionari i, avui dia, continua sent una iniciativa innovadora. Amb seu a l'edifici modernista de Soler i March, al costat del convent de Santa Clara, continua sent una eina clau per fer front als reptes socials i de salut mental del territori.

