Comerciants i veïns de Sant Domènec perceben menys conflictivitat, però demanen "no abaixar la guàrdia"
Els botiguers valoren el reforç policial per pacificar la zona, però continuen detectant episodis d’incivisme i robatoris al barri
"L'estiu passat cada dia era una festa. Sempre havíem de recollir llaunes i ampolles de vidre buides tirades per terra. Des de fa uns mesos, però, hi ha hagut un canvi", explica Carmen Vázquez, del servei municipal de neteja. Ella és una de les veïnes que aquest estiu percep menys incidents a la plaça Sant Domènec de Manresa, un fet que atribueix a l’increment de la presència policial. La seva veu se suma a la resta de veïns i comerciants de la zona que valoren el reforç policial per millorar la convivència a la plaça, però que demanen "no abaixar la guàrdia" pels episodis d'incivisme i robatoris que es continuen registrant al barri.
Un dels comerços que serveix com a termòmetre del nivell de delinqüència a la zona és el Llobet situat al carrer Jaume I, un dels establiments on adquirir begudes alcohòliques que es troba més proper a la plaça. «Aquest estiu estem molt més tranquils que l’any passat, però els robatoris no han desaparegut», expliquen dues dependentes de la botiga. «Sovint entren a robar i s’emporten begudes o ampolles d'oli per revendre-les», relaten. La majoria són furts, però en alguna ocasió han rebut amenaces, una situació a la qual, malauradament, asseguren haver-se acostumat.
Una altra veu que percep un canvi respecte a l'any passat és Rosa Basullas, del quiosc de la plaça Sant Domènec. Durant els dies que hi ha treballat aquest estiu, explica no ha vist cap aldarull, a diferència de l’any passat, quan "les baralles i els incidents eren constants". Tot i que descriu que la situació ha millorat, sovint és testimoni de persones que s'acosten al quiosc per demanar monedes per comprar begudes alcohòliques. En aquesta línia, Vázquez, del servei de neteja, assenyala que, tot i que la majoria de les persones que hi eren l’any passat ja no hi són, encara veu algú a la plaça que consumeix puntualment sense generar aldarulls. "Són gent que necessita ajuda, ningú voldria estar en una situació així", reflexiona.
Des de l’òptica Soler, a la plaça de Fius i Palà, Carles Gonfaus destaca que hi ha hagut un canvi notable respecte a l’any passat. Ell era un dels comerciants que cada dia testimoniava, a primera hora del matí, com aquestes persones demanaven diners pel carrer per després anar a comprar alcohol. «El consum era constant: hi estaven des de primera hora fins al vespre, generant un clima d’inseguretat i una degradació de l’espai públic». Ara, afirma que els aldarulls han desaparegut, però assegura que encara hi ha episodis puntuals d'incivisme. «Fa uns dies vaig veure alguns banyant-se a la font de Sant Domènec», destaca.
Malgrat els episodis puntuals d'incivisme, la majoria coincideix a destacar que la convivència ha millorat a la plaça. «S'ha fet molta feina des de la Policia Local», apunta Pilar García, de Les Vegas. El seu establiment va ser un dels més afectats, ja que els crits i les baralles provocaven malestar entre els clients que estaven a la terrassa. «Per a nosaltres és important, és un espai cèntric de Manresa on la gent ha de poder estar i passejar amb tranquil·litat», remarca.
Finalment, una comerciant del carrer del Born que prefereix mantenir-se en l’anonimat explica que abans presenciava sovint les baralles i aldarulls de la plaça. «Tinc la porta de la botiga oberta i la gent em preguntava si no tenia por», recorda. Amb el temps ha vist com el soroll i els conflictes s’han reduït. «Hi ha hagut molta vigilància per part de la Policia, els han estat molt a sobre», afirma. Tot i això, considera que el problema no s’ha resolt, sinó que més aviat s’ha dispersat.
