Manresa acaba amb els aldarulls per l'abús d'alcohol a Sant Domènec en 10 mesos
De les 118 actuacions policials l’octubre de l’any passat s’ha passat a les 9 del darrer mes de juliol
L’Ajuntament atribueix el descens a l’increment de la pressió policial i a les mesures de suport a les persones amb addiccions
Un any després que comerciants i veïns de la plaça Sant Domènec de Manresa denunciessin aldarulls constants per un grup de persones que consumia alcohol a la zona, el nombre d'incidents s'han reduït. Des del mes d'octubre de l'any passat fins aquest juliol, s'ha passat de 118 intervencions de la Policia Local a 9, una xifra que representa una reducció del 92%. L'Ajuntament atribueix aquest descens, que també perceben els comerciants, a mesures com l'increment de la pressió policial a la zona, la instal·lació de càmeres de videovigilància, així com el treball de Serveis Socials per abordar les addiccions de les persones que consumeixen. Un treball per tractar les toxicomanies que es continuarà fent en els pròxims mesos amb una infermera especialitzada que ajudi a fer aquest seguiment.
"S'ha aconseguit reduir de manera important la conflictivitat en un espai que és central per a la ciutat", considera l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que recorda que ara fa un any es va registrar un repunt d'incidents a la plaça. "L'actitud incívica per part d'un grup de persones que consumia alcohol de forma diària havia generat una degradació de l'entorn, tant per les baralles entre ells com per la brutícia de l'entorn", apunta Aloy. De fet, durant els mesos més conflictius alguns comerciants fins i tot van denunciar intents de robatori als seus establiments, i lamentaven la "sensació d’inseguretat" que es vivia en aquest punt cèntric.
Un dels mesos en què hi va haver més aldarulls va ser l'octubre de l'any passat, quan la policia va atendre 118 incidents a la plaça Sant Domènec, la majoria relacionats amb el consum d'alcohol. A partir d’aleshores, les dades municipals mostren una reducció sostinguda: el mes novembre hi va haver 109 intervencions, una xifra que el mes de desembre va descendir fins a 83. El descens va continuar els mesos següents amb 62 el gener, 61 el febrer, 36 el març, 17 a l'abril i 16 al maig. El mes de juny i juliol s'han dut a terme 8 i 9 nou actuacions respectivament. Aloy admet que la primavera plujosa va contribuir a reduir el consum d'alcohol a la plaça, però destaca que a l’estiu, l'època en què hi sol haver més activitat al carrer, les xifres s’han mantingut igualment baixes.
D’una banda, Aloy atribueix aquest descens al reforç policial per fer complir l’ordenança de civisme, que prohibeix el consum d’alcohol a la via pública. També subratlla la creació del grup Omega, amb controls d’agents de paisà, l’obertura de la nova comissaria de proximitat i el reforç del patrullatge a peu, que "han permès incrementar la pressió policial a la zona". La instal·lació de càmeres de videovigilància a la zona ha estat una altra de les eines que, segons explica, "ha tingut un efecte dissuasiu".
D'altra banda, assenyala que des del primer moment es va treballar amb Salut per tal d'abordar les addiccions d'aquestes persones. Alhora, es va contractar una entitat especialitzada en persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió per tal d'abordar el problema de l'alcoholisme. Amb tot, però, Aloy recorda que són "casos complexes" perquè es tracta de persones amb molt poca xarxa de suport i, en alguns casos, amb nombroses denúncies acumulades, i remarca que rebre tractament és una decisió voluntària.
De fet, l'octubre de l'any passat Ajuntament de Manresa va presentar a la Fiscalia un informe sociosanitari d'una de les persones que generava problemes de convivència i inseguretat a Sant Domènec i que en els darrers dos anys acumulava 22 detencions amb l'objectiu de valorar el seu possible ingrés no voluntari en un centre de salut mental. Tanmateix, la denegació del jutge va fer esclatar a l'alcalde, que va demanar públicament un canvi de lleis per fer front a la multireincidència. "Des de l’Ajuntament estem fent servir totes les eines que tenim al nostre abast, tant les policials com les socials, però si les lleis no canvien, tenim un greu problema, a Manresa i arreu", alertava Aloy.
