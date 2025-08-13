Els Tirallongues porten novetats a la Festa Major de Manresa, on preparen una actuació molt ambiciosa
Després d'oferir tres castells de 7 a les festes de Millars, els manresans volen donar un pas més el 31 d’agost
Redacció
La ja tradicional sortida dels Tirallongues de Manresa a Millars, un petit poble de la Catalunya del Nord, ha ajudat a consolidar els castells de 7 pisos en les actuacions fora de casa. Ara, els Tirallongues es reserven un parell de setmanes per descansar i encarar amb forces renovades la diada de la Festa Major de Manresa, una de les dates més importants al calendari casteller dels manresans. L’actuació serà el diumenge 31 d’agost, a les 11 del matí, a la Plana de l’Om. Els caps de la colla fan una crida a la ciutadania i, en especial, als exmembres de la colla per assistir i donar un cop de mà en aquesta diada que pot suposar la més ambiciosa del que porten de temporada.
Vetllada musical triple
La diada d’enguany es complementarà amb un vespre musical al pati del seu local ubicat a l’antiga església de Casa Caritat. A 2/4 de 6 de la tarda els grallers i tabalers de la colla faran un concert amb alguns dels temes tradicionals i versions de cançons modernes. A 1/4 de 7 de la tarda, el grup de versions l’Increïble Xevi i Els seus Muchachos interpretarà alguns dels millors temes del punk-rock anglès. Finalment, a 2/4 de 8 del vespre i fins a les 11 de la nit, DJ Sansi clourà la festa amb els millors temes del moment.
Assaig obert
La diada del diumenge 31 d’agost és la cirereta d’una setmana de festa major plena d’activitat pels de blanc-i-blau: el dilluns 25, a les 8 del vespre, faran un assaig a la plaça de Sant Domènec, que, com a la resta d’assajos, és obert a tothom qui vulgui provar aquesta tradició. Dimarts i divendres, continuaran amb els assajos regulars al local a la Casa Caritat de Manresa. El dimecres 27, seran, a les 6 de la tarda, a la plaça Major, fent un taller de castells. Finalment, el dissabte 30 participaran en la cercavila de festa major.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià