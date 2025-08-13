La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
L’entorn de Joan Antoni Casas, que va morir l'any 2021 per una pancreatitis que no va ser atesa a temps, ha iniciat la via judicial davant del silenci administratiu
La família de l’expresident de l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent de Manresa, Joan Antoni Casas, que va morir l'any 2021 a causa d'una pancreatitis que no va ser atesa a temps, denuncia que, després de presentar una reclamació administrativa contra el Servei Català de la Salut (CatSalut) per la seva mort, la Generalitat no s'ha pronunciat. Davant del silenci administratiu, l'advocat Jordi Matamala, que representa la família, explica que això ha obligat els familiars a iniciar la via judicial per reclamar una indemnització per la mort de Casas.
"L'administració, que no ha donat cap resposta en el termini legal establert, ha generat un nou patiment als familiars, que ara es veuen obligats a interposar un recurs contenciós administratiu per tal que es faci justícia", explica Matamala.
Casas va morir per un shock hipovolèmic derivat d'una pancreatitis hemorràgica que, segons la família, no va ser degudament diagnosticada. En la reclamació, s'explica que el pare del difunt va fer una trucada el 112 el 31 d'agost del 2021 per alertar sobre l'estat de gravetat del seu fill. En aquesta primera trucada, la família destaca que ja va avisar que es tractava d'una situació greu. No obstant això, la persona que va atendre la trucada va classificar els fets "per error", segons la família, com una lumbàlgia que no necessitava atenció mèdica immediata i se'ls va informar que, des del CAP més proper al seu domicili, s'hi dirigiria una infermera.
La família lamenta que "aquest greu error de triatge" va provocar que el temps de resposta i assistència mèdica del SEM fos "excessivament llarg", tenint en compte que des que es va fer la primera trucada fins que es va activar l'ambulància -després d’una segona trucada i amb Casas molt més greu- va transcórrer una hora. Casas va morir poc després abans de poder ser assistit pels serveis mèdics.
Consultats per aquest diari, fonts del SEM argumenten que els professionals que atenen el 061 fan una orientació diagnòstica en funció del que explica el pacient per telèfon. En aquest sentit, les mateixes fonts destaquen que tal tenir en compte que hi ha patologies que evolucionen de forma sobtada. En el seu moment, van explicar que en la primera trucada no es va alertar d'una emergència vital, una versió que es contadiu amb la de la família. Davant l'anunci del recurs contenciós, apunten que es mantindran a l'espera d'una resolució.
