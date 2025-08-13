Excursionistes

El Grup de Caminadors de la Sagrada Família no fa vacances

Redacció

Manresa

El Grup de caminadors del Cap i l’Associació de veïns de la Sagrada Família, durant l’agost no aturen les caminades saludables que organitzen. Fa uns dies van dur a terme la caminada a Viladordis per Can Llordella, i una altra a Can Truncalla. Durant tot el mes, el grup excursionista té programades onze caminades curtes. Com a novetat, les caminades mitjanes, de deu quilòmetres i mig, i les llargues compartiran unes sortides extres. L’hora i lloc de sortida és el mateix per totes les sortides curtes i mitjanes: 10 minuts abans de 2/4 de 8 del matí al CAP de la Sagrada Família. Per les extres, l’horari canvia a les 7 del matí.

